“Ya no éramos una carrera rentable”: Universidad Mayor cierra matrículas de Teatro para 2026 por problemas financieros y alumnos inician paralización

A través de su cuenta de Instagram, el Centro de Estudiantes de Teatro de la Universidad Mayor dio a conocer que se suspendieron las matrículas en su carrera a partir de 2026.

Compartir

El pasado jueves 14 de agosto la Dirección de la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor notificó la suspensión de la matrícula de la carrera a partir de 2026. Desde la misma universidad afirmaron que esto corresponde a una interrupción en la admisión de estudiantes y que podrían volver a recibir alumnos en algunos años más.

Según la presidenta del Centro de Estudiantes de Teatro, Paz Herrera, la decisión se le informó a la Escuela en una reunión extraordinaria con alumnos, profesores y personal administrativo. Allí, anunciaron que la resolución de cancelar las matrículas fue a nivel universidad, en un intento de reducir gastos. “Nuestra escuela estaba funcionando bajo un programa de arancel diferenciado que, en su momento, fue planteado por la universidad como una medida de apoyo para les estudiantes y ahora se usó como excusa, y se nos dio a entender que ya no éramos una carrera rentable para la universidad“.

Si bien se les aseguró a los estudiantes que podrían terminar su carrera con normalidad, desde el centro de alumnos plantean que no tienen claro cómo eso será posible, ya que “se habló de un recorte presupuestario. Si en un momento ya a la Escuela de Teatro se le destinaban pocos fondos, ahora le van a destinar todavía menos por este inminente cierre progresivo”, dice Herrera.

Ante esta situación, el Centro de Estudiantes de Teatro decidió de manera unánime realizar un paro a partir de ese mismo día. Actualmente se encuentran redactando un petitorio formal donde exigen el “reanálisis de la situación, ojalá en conversaciones con nosotres como representantes estudiantiles para llegar a otra conclusión”, dice Herrera.

La respuesta de la Universidad

Desde la Universidad Mayor señalan que su decisión se basa en “el complejo contexto financiero por el que atraviesan muchas instituciones de educación superior en Chile, profundizado por los cambios de aranceles que introdujo la política de la gratuidad“.

Ante la inquietud de los estudiantes por el posible término abrupto de sus estudios, señalaron que “todos podrán finalizar su plan de estudios con el apoyo académico, administrativo y económico que han recibido hasta ahora, manteniéndose intactos los estándares de calidad académica que nos caracterizan como institución”.

Si bien la presidenta del Centro de Estudiantes llama a que se deje de “invalidar y menospreciar la educación artística, las artes y la cultura en nuestro país”, desde la universidad manifiestan que “la cultura y las artes seguirán siendo parte importante de nuestra Universidad, y seguiremos aportando desde el polo cultural que hemos construido por años”.