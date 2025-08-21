Primeros afectados por lluvias y vientos: corte de luz afecta a más de 65 mil clientes a nivel nacional y RM, Valparaíso y Maule son las regiones más afectadas

En la RM, ,ás de 23 mil hogares registraron cortes de luz, siendo Cerro Navia, Pirque y Renca las comunas más afectadas. En Valparaíso, de acuerdo con el último informe de la SEC, 11.445 clientes están sin luz, con Algarrobo como la comuna más afectadas, y en Maule son 7.104 casos.

Compartir

Pasadas las 16:30 de la tarde comenzaron a caer las primeras gotas en la Región Metropolitana, cumpliendo así los pronósticos que anticipaban la llegada de la lluvia a la capital. Pero previo a las precipitaciones, Santiago experimentó fuertes vientos que llamaron la atención de los capitalinos. Esta situación se amplió a otras regiones del país.

La situación comenzó a afectar tempranamente a la ciudadanía, y a nivel nacional se generaron diversos cortes de luz. De acuerdo con el informe actualizado de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a las 17 horas se registran 65.545 clientes sin luz a nivel nacional.

Durante la jornada, la cifra de hogares afectados ha ido al alza. A las 11 de la mañana eran 38 mil, a las 12 ascendieron a 54 mil, luego de una ligera disminución, a las 15 horas se registraban 65 mil hogares, y a las 16 la cifra ascendió a 65.545.

La Región Metropolitana acumula un tercio de los casos. De acuerdo a la última actualización, 23.847 clientes de la capital se vieron afectados por el corte de luz. Cerro Navia concentra una parte importante de los afectados, con 4.357 casos. Lo siguen Pirque, con 1.865 hogares afectados, y Renca con 1.560.

Corte de luz en regiones

Después de la Región Metropolitana, la región que se ha visto más afectada por el corte de luz es Valparaíso. De acuerdo con el reporte de la SEC, a las 17 horas 11.445 clientes estaban sin suministro eléctrico.

Algarrobo concentra gran parte de los casos de hogares afectados, con un total de 8.032. Dentro de la región, solo La Calera concentra un número relevante de hogares perjudicados, con un total de 1.769.

Maule es la tercera región con más afectados 7.104. La mitad de los casos están concentrados en la comuna de Pelluhue con 3.459.

Otras regiones que mantienen un nivel alto de corte de luz son Bío Bío y La Araucanía. En el caso de la primera, mantiene 4.763 hogares sin luz, la mayoría en Concepción. La segunda tiene 4 mil casos, más de la mitad concentrados en Vilcún.