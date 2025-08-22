No hay jogo bonito: La triste vuelta de Neymar al fútbol brasileño

Lo que partió con la promesa de continuar el legado de Pelé, solo ha sido una decepción para los hinchas del Peixe. Polémicas, mal estado físico, lesiones y malos resultados, son un reflejo de lo que ha sido la vuelta de Neymar Junior a tierras cariocas.

Por Benjamín Delgado, DLT Sports

“Me voy, pero volveré”. Esa fue la frase que escribió Neymar en las paredes del vestuario del Santos en 2013 antes de ser confirmado como el nuevo fichaje del FC Barcelona. Se despedía del club de su infancia con una Libertadores, una Recopa Sudamericana, tres Campeonatos Paulistas y una Copa de Brasil.

Doce años después, bajo esa misma frase y comprometiéndose a seguir el legado de Pelé en su presentación usando la 10 del Santos, se anunciaba su vuelta en el Estadio Vila Belmiro. Con un contrato de tan solo cinco meses, hasta el 30 de junio de 2025 y con un salario neto de 543 mil dólares, Ney volvía a Brasil.

Tras el descenso en 2023 por primera vez en su historia a la Serie B de Brasil y tras su vuelta inmediata al año siguiente a la primera categoría del fútbol carioca, los hinchas del Santos se ilusionaban con la posibilidad de revivir al club y con la esperanza de que Neymar diera con su mejor versión para dominar al Brasileirao como en sus mejores momentos.

La vuelta de Neymar al Santos

Cumpliendo con su promesa de volver, Ney volvía tras jugar siete partidos en dos temporadas en el Al Hilal y con una lesión en el ligamento cruzado que le impidió estar en el campo de juego por más de 340 días. Un 5 de febrero de 2025, en su cumpleaños número 33, Neymar volvía a vestir la camiseta del Santos en el empate 1-1 ante el Botafogo SP por el Campeonato Paulista.

Ese Campeonato sería el primero que disputó Ney en su vuelta. Pese a jugar seguido desde su vuelta, acumulando tres goles y tres asistencias en siete partidos, el Santos quedó eliminado el 9 de marzo en semifinales ante el Corinthians, con un Neymar que vio todo el partido desde el banquillo de suplentes por unas molestias en su muslo que sintió en el duelo de cuartos ante el Bragantino.

Tras perderse los dos primeros partidos del Brasileirao, Neymar volvería a jugar con el Santos en la derrota ante el Fluminense en la fecha 3. A los 45 minutos, en la jornada siguiente ante el Atlético Mineiro, el 10 del Santos tuvo que abandonar a los 33 minutos el terreno de juego.

Después de estar un mes fuera de los terrenos de juego por lesión, Neymar volvió durante 24 minutos en el partido de vuelta por los dieciseisavos de final de la Copa de Brasil. Su presencia no fue suficiente para Santos, que quedaría eliminado tras perder en penales ante el Clube de Regatas.

Después de este partido, Neymar no ha vuelto a lesionarse y pudo jugar los últimos partidos del Brasileirao tras su vuelta a las canchas ante el Vitoria en la fecha 10. Entre medio de esos partidos y con la incertidumbre sobre su futuro, Neymar anunció su renovación hasta diciembre del 2025.

Los problemas de Ney con la hinchada del Pexie

Pese a su renovación y tras superar sus problemas con las lesiones, eso no alejó la polémica de Neymar. Esta vez el drama sería con la hinchada del Santos.

El 17 de julio, válido por la fecha 14, Santos venció 1-0 a Flamengo con un solitario gol de Neymar. Lo llamativo del partido fue cuando Danilo entró por el Fla y fue insultado por la hinchada del Santos. Tras darse cuenta de la situación, Ney se acercó a Danilo, le dio la mano a su excompañero de equipo en su periodo pasado en el Peixe, y lo defendió pidiéndole directamente a los seguidores del club que no siguieran con los insultos al defensor. Este fue uno de los primeros conflictos de Neymar con su propia hinchada.

Por la fecha 15 del Brasileirao, el 20 de julio el Santos cayó 3-0 ante el Mirassol. Una derrota que dolió y mostró a Neymar enojado con la hinchada del elenco vencedor, haciendo gestos y molesto tras una entrevista post partido sobre su estado físico actual, donde el astro brasileño contestaría diciendo “¿Otra vez esto? Ya lo he contestado 300 veces”.

Tres días después, por la fecha 16, Santos perdió 2-1 ante Internacional. Además de la derrota, Neymar discutió con un hincha del Peixe, donde le respondería y tendría que ser separado del sector de la tribuna donde estaban discutiendo ambos. En el video del altercado se ve cómo Ney le dice que “se calle” y le lanza un “¿Eres del Santos? Entonces entra a jugar tú”.

La poca continuidad del crack brasileño

Tras superar sus polémicas con la hinchada, Neymar está en un estado físico que le ha permitido encadenar más de siete partidos consecutivos superando los 90 minutos, un hito que no pasaba desde hace más de tres años desde su época en el PSG. Aunque pese a estar bien en lo personal, el Santos sigue en un estado delicado en el Brasileirao.

Un fiel reflejo de lo que ha sido su vuelta a Brasil es el último resultado en el Brasileirao. Santos 0-6 Vasco Da Gama. Resultado histórico para el Santos y para Neymar Junior, en lo que fue la mayor derrota de su carrera. El estadio Vila Belmiro, mismo recinto donde Ney fue recibido entre aplausos y ovaciones, veía al 10 del Santos ser humillado. “Me siento avergonzado. Nunca había vivido algo así en mi vida” fueron las palabras de Neymar que salió llorando del terreno de juego.

Con 19 fechas jugadas, el Santos está en el decimoquinto lugar, con 21 puntos, a tan solo dos puntos del descenso a la segunda división de Brasil. Las lesiones, polémicas y un rendimiento pobre, solo seis goles y tres asistencias en 18 partidos, hacen que las expectativas de jogo bonito no se cumplan aún.