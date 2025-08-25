Hijo mayor de Piñera, madre de Paulsen y Juan Sutil aportan a campaña de Matthei: reunió más de $40 millones en una semana

Sutil, recientemente nombrado como jefe estratégico de Matthei, realizó tres transferencias que totalizaron $11 millones. Otro abono que tiene vínculo con el comando de campaña es el de Ana María Kehr, de quien es hijo Diego Paulsen, jefe de campaña de la candidata. Sebastián Piñera Morel, en tanto, se convirtió en la cuarta persona de la familia Piñera que realiza aportes hacia Matthei.

Por Eduardo Monrroy y Jorge Palacios

$44.500.000 fueron los que recibió la semana como aportes de campaña la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI), abanderada de Chile Vamos, Amarillos por Chile y Demócratas. Es en esa suma en la que llamaron la atención las transferencias que realizó uno de las recientes incorporaciones al equipo del comando de la candidata. Se trató de Juan Sutil, quien se se sumó como jefe estratégico de Matthei.

El empresario agrícola realizó tres abonos distintos dirigidos hacia la campaña de la candidata. Dos fueron de $5 millones, y uno más de $1 millón, totalizando la suma de $11 millones.

Hace unos días, Sutil fue noticia por la polémica frase que emitió respecto a la dictadura. En eso, mencionó que no consideraba que el régimen de Augusto Pinochet lo fuera, dado que no se “perpetuó” en el poder.

Pero no fue el único vinculado al comando de Matthei que realizó una transferencia hacia la campaña. También hizo lo propio Ana María Kehr, madre de Diego Paulsen, el generalísimo de la candidatura. Kehr hizo una transferencia de $1.500.000. Antes el padre del exdiputado, Javier Paulsen, también realizó una transferencia de $9.000.000.

Abonos políticos

Otros aportes que se registraron en la última semana para la candidatura de Matthei fueron los provenientes de Juan Sebastián Piñera Morel, hijo del expresidente Sebastián Piñera, quien hizo dos transferencias: la primera fue de $9.000.000 y la segundo de $2.000.000. Al igual que Sutil, fueron $11 millones los que aportó en una semana.

De la familia Piñera ya habían existido aportes. Cecilia Morel, exprimera dama, hizo una transferencia de $15 millones, mientras que Magdalena Piñera, hermana de Juan Sebastián, aportó con $8 millones. Pablo Piñera, hermano del expresidente, depositó $1 millón.

Matthei junto a Cecilia Morel en un tributo a Sebastián Piñera el 11 de marzo de este año, a quince años del inicio de primer mandato. Foto: The Clinic.

Desde su familia Matthei también recibió aportes. Se trató de su hermano, Fernando Matthei, quien depositó $1 millón. Antes, en junio, ya había aportado con $9 millones.

Transferencias desde el mundo empresarial

En los aportes que se realizaron entre el 15 de agosto y el 22 del mismo mes destacaron el ingreso de recursos de Juan José Santa Cruz, empresario y exjefe de campaña de Sebastián Sichel en 2021, cuando fue el candidato presidencial de la coalición de derecha.

Santa Cruz realizó un aporte de $15 millones.

En tanto, otra transferencia recibida fue la de Rafael Guilisasti, expresidente de la Corporación para la Producción y el Comercio (CPC) —al igual que Sutil— quien hizo un aporte de $5 millones.

Hasta ahora, la candidatura de Matthei, quien inscribió su precandidatura presidencial en junio, ha recibido aportes para su campaña que totalizan $213.890.724.