“El gobierno militar fue dictadura”: Comando de Matthei busca cerrar flanco tras polémicos dichos de dirigentes de Chile Vamos

Desde el equipo de la candidata debieron volver a referirse al período en que Augusto Pinochet estuvo a cargo del país, ante las declaraciones de personeros de la coalición de derecha que no denominan esos años como dictadura. El senador Juan García Ruminot dijo esta mañana que la denominación correcta era "gobierno militar", mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, evitó dar una denominación para no contradecir al jefe de campaña, Juan Sutil, quien la semana pasada mencionó que no hubo dictadura porque no se "perpetuó" en el poder. El senador Luciano Cruz-Coke, parte del comité político del comando, fue quien afirmó, para tenerlo "claro", que entre 1973 y 1990 hubo dictadura, Así, dijo, "damos por cerrado el tema".

Compartir

La dictadura militar sigue siendo un tema que complica al interior del comando de campaña de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI).

Si bien el tema comenzó a generar problemas en el nombre de la candidata cuando esta mencionó que hubo muertes “inevitables” en los años 1973 y 1974 —asunto que clarificó en una carta pública al economista Sebastián Edwards, quien ponía en duda su voto a Matthei por su postura sobre el régimen militar—, en los últimos días volvió a reflotar el tema, esta vez por Juan Sutil, jefe estratégico del comando, quien mencionó que no podía denominar dictadura el período de Augusto Pinochet porque las no se había “perpetuado” en el gobierno.

Ayer, en tanto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, al ser consultado por el tema, evitó otorgar una definición para no contradecir a Sutil. “Si te digo que es una dictadura, contradigo al jefe de campaña“, dijo en CNN Chile.

Hoy, por otro lado, el senador Juan García Ruminot (RN), expresidente del Senado, mencionó, en Radio Cooperativa, que la denominación correcta al período en que Pinochet estuvo a cargo el país es “gobierno militar” y no dictadura.

Cruz-Coke, integrante del comando de Matthei: “El gobierno militar fue una dictadura. Eso yo quiero que lo tengamos claro“

Por esta última frase fue consultado el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien realizó una pauta de prensa a favor de medidas económicas de Matthei —con la creación de 1 millón de empleos, si resulta electa— junto al senador Juan Antonio Coloma (UDI). Ambos son parte del comando de Matthei. El primero como parte del comité político de la candidata, y el segundo coordinador en el comando entre los partidos de Chile Vamos.

“Es importante, primero, no remitirnos a 50 años hacia atrás. El gobierno militar fue una dictadura. Eso yo quiero que lo tengamos claro“, advirtió Cruz-Coke de entrada.

A su vez, se remitió a una declaración que hizo el Senado, órgano que reconoció el mandato de Pinochet como una dictadura. Pero, dicho eso, enfatizó que “hoy los chilenos nos están pidiendo que miremos hacia el futuro. No sirven este tipo de polémicas artificiales cuando tenemos hoy los problemas de empleo que tenemos, de delincuencia, criminalidad y migración. No en juzgar o no si fue una dictadura”.

Además, mencionó que a partir de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en 2023, “nos señalan a todo evento que es un tema superado”. Y, reiteró para definir su posición: “Fue una dictadura y creo que hay que se cerrar ese tema, porque no tiene que ver hoy con las inquietudes hace 50 años, sino de cómo queremos construir un país hacia adelante”.

Y, por último, Cruz-Coke selló: “Damos por cerrado el tema. Nosotros tenemos claro que fue una dictadura y que hoy el país está concentrado en lo que va a suceder, ojalá, de aquí a los próximos 50 años, como es crear empleo”.