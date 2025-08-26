“El Gobierno no puede sacarse el mal aroma del octubrismo”: Matthei presiona por salida de seremi recién designada por sus mensajes contra Piñera

La candidata presidencial cuestionó la designación que el Gobierno hizo de Sandra Maldonado (PS) como secretaria ministerial regional de Energía de Aysén, luego de que se difundieran mensajes de la ahora autoridad en los que hablaba de "pitearse" al expresidente. Matthei pidió que Maldonado presentara su renuncia al cargo "o que el Gobierno demuestre un mínimo de respeto y la saque".

Compartir

“Cabros: si me piteo a Piñera, me llevarían cigarros a la cárcel?”, dice una publicación en Facebook de Sandra Maldonado Garcés (PS), recién nombrada seremi de Energía de Aysén —asumida tras la renuncia de Tomás Laibe (PS), exseremi y ahora candidato a senador por la zona—, que comenzó a reflotar en redes sociales y en portales de prensa y por la que ya se comienza a pedir, desde la oposición, su salida del Gobierno.

Maldonado, trabajadora social de profesión, fue destacada en su asunción al cargo como una persona con “amplia trayectoria en gestión pública, planificación territorial y desarrollo regional”. No obstante, sus publicaciones en distintas redes sociales en contra de Piñera —la señalada es de noviembre de 2020—, dadas a conocer por Biobío, comenzaron a generar presión sobre su nombre tras la designación del Ejecutivo de su persona.

Una de las personas que solicitó su salida fue la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI). La exalcaldesa de Providencia utilizó su cuenta de X para cuestionar la designación de Maldonado y, además, confrontar al Gobierno.

“Por más que lo esconden, el gobierno no puede sacarse el mal aroma a octubrismo. Una autoridad que se refirió así al Presidente Piñera no debería asumir un cargo público, pero a ellos les da lo mismo”, planteó Matthei. A eso sumó que esperaba que la propia Maldonado presentara su renuncia al cargo que asumió hoy “o que el Gobierno demuestre un mínimo de respeto y la saque”.

Por mas que la esconden, el gobierno no puede sacarse el mal aroma a octubrismo. Una autoridad que se refirió así al Presidente Piñera no debería asumir un cargo público, pero a ellos les da lo mismo. Espero esta persona renuncie inmediatamente, o que el Gobierno demuestre un… pic.twitter.com/oAr18rE0pk — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) August 26, 2025

Maldonado cuenta con estudios de Magíster en Planificación Territorial y con diplomados en Gerencia y Administración Pública y Formulación de proyectos regionales. Asimismo, el Gobierno destacó que ha liderado diversos programas sociales y en la implementación de diversas políticas públicas en distintas comunas de la región.

“Recibo este nombramiento con humildad, responsabilidad y un firme compromiso con los desafíos que enfrenta nuestra región en materia energética. Agradezco sinceramente al Presidente por esta oportunidad de contribuir desde el territorio al avance de una matriz energética más limpia, inclusiva y resiliente”, fue lo que dijo la nueva seremi tras asumir su cargo, del que también agradeció al ministro de la cartera, Diego Pardow (Frente Amplio).

No obstante, sus comentarios en contra de Piñera captaron la atención. Y si bien había varios comentarios públicos de Maldonado cuestionando al expresidente, fue el que hablaba de asesinarlo el que concentró el repudio de la derecha.