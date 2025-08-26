La defensa de Guillermo Maripán por nueva denuncia de expareja en su contra: “Niego tajantemente todos y cada uno de los hechos”

El futbolista del Torino fue denunciado ante la justicia española por su expareja, Saray Silva, por difusión de material íntimo y hostigamiento. "Estas acciones no persiguen la verdad ni la justicia, sino que buscan obtener ilegítimamente un beneficio económico a mi costa", fue parte de la defensa de Maripán en sus redes sociales.

Compartir

Un nuevo escándalo remece al futbolista chileno Guillermo Maripán. Durante esta jornada, su expareja, la española Saray Silva, lo denunció ante la justicia de España por difusión de material íntimo y hostigamiento. Cabe recordar que hace unos meses, la influencer Carmen Tuitera lo denunció por la misma razón: divulgación de fotos íntimas tras el término de su relación.

A través de un comunicado, Maripán plantea que según la información difundida en diversos medios durante esta jornada “he sido objeto de una nueva acción judicial que, al igual que todas las anteriores, constituye parte de una maniobra claramente extorsiva y a todas luces difamatoria. Estas acciones no persiguen la verdad ni la justicia, sino que buscan obtener ilegítimamente un beneficio económico a mi costa”.

Y agrega: “Es un hecho indesmentible que la querella presentada por Carmen Castillo estuvo dispuesta a ser retirada únicamente a cambio del pago de una suma millonaria que supera los 300 millones de pesos. Este solo antecedente demuestra la verdadera motivación que subyace tras estas acciones: la búsqueda de dinero y no la defensa de ningún derecho”.

“Frente a esta nueva acción judicial supuestamente interpuesta, niego tajantemente todos y cada uno de los hechos que pretende fundamentarla, por carecer absolutamente de veracidad. Rechazo categóricamente este tipo de prácticas, que constituyen un abuso del sistema judicial y una forma ilegítima de presión, reafirmando mi compromiso con la transparencia y con el establecimiento de la verdad por las vías legales”

Por último, el jugador recalcó que su foco está puesto en “mi familia, mi gente, mi selección y mi club con toda la energía e ilusión de siempre”.

La denuncia a Guillermo Maripán

Durante la mañana de este martes, la expareja de Guillermo Maripán, Saray Silva, anunció a través de sus redes sociales que interpuso una demanda ante la justicia de España en contra del futbolista chileno con el objeto de proteger su seguridad y bienestar. “Esta decisión la tomé tras la finalización de una relación personal y amorosa con él, en la que vivó episodios que afectaron mi estabilidad física, psicológica, emocional, digital y económica“.

“Después de ello, han surgido cuentas anónimas que han difundido materia íntimo sin mi autorización y que me han hostigado. Confío en el proceso de investigación y en que se adopten las medidas necesarias para garantizar mi seguridad”, cerró.