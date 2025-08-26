Los diez descuelgues de Chile Vamos en favor de José Antonio Kast en medio de discusión por integración de un eventual gobierno republicano

Alcaldes, diputados y senadores, entre otras figuras, han optado por apoyar al exdiputado en desmedro de la opción de Evelyn Matthei. En el Partido Republicano aseguran que no existe una planificación para conseguir que rostros de la coalición "crucen el río" y, de hecho, sostienen que se ha tratado de evitar que otros desmarques se hagan públicos. En Chile Vamos, además, temen que la "fuga" se profundice en medio de nuevas tensiones entre ambas "derechas".

El fichaje de Germán Codina en la campaña de José Antonio Kast se convirtió en el décimo paso de una figura ligada a Chile Vamos que se decanta por apoyar la figura del líder republicano en vez de a Evelyn Matthei, a menos de tres meses de la elección presidencial.

Alcaldes, senadores, diputados e incluso expresidentes de partido han “cruzado el río” y pese a estar identificados con la coalición han preferido alinearse con el candidato del Partido Republicano.

El caso del exalcalde de Puente Alto fue dado a conocer hoy por La Segunda. En el caso de Codina, se trata de un dirigente identificado con RN que había decidido dejar militar en la tienda a fines del año pasado, luego de fracasar en su intento por que Karla Rubilar lo sucediera en en el municipio, al ser derrotada por el independiente Matías Toledo.

Esa campaña, además, estuvo marcada por una dura disputa con su antecesor en esa comuna, el senador Manuel José Ossandón. Y si bien Codina manifestó su intención de postular al Congreso —en RN señalan que le interesaban distritos como el de Maipú y el de San Bernardo—, esa opción no se materializó. En el sector hay quienes aseguran que no lograba positivos números en las encuestas.

Germán Codina. Foto: Agencia UNO

Así, Codina finalmente recaló en la campaña de los republicanos, partido donde destacan que con ello Kast cuenta con el respaldo de figuras identificadas con comunas populosas de la capital, como son Puente Alto y La Florida.

Lo anterior, debido a que en los últimos meses Kast sumó el apoyo del exalcalde de esa comuna, Rodolfo Carter, como también de su antecesor, Daniel Reyes. Este último, de hecho, compitió en las elecciones municipales del año pasado en un cupo de la UDI.

Carter, a su vez, se integró al equipo que trabaja en las propuestas de seguridad y aceptó una candidatura al Senado por la Araucanía. Asimismo, su hermano, el diputado Álvaro Carter (ex-UDI) pocos días antes había fichado en el Partido Republicano.

El primero en cruzar el río, en todo caso, fue el expresidente de RN Carlos Larraín, quien manifestó en un pódcast que votará por Kast, aunque evitó profundizar. “Me van a pegar”, bromeó, aunque a los pocos días fue pasado al tribunal supremo de RN.

Precisamente, en esa colectividad se produjeron nuevos descuelgues. Uno de ellos fue el del senador Alejandro Kusanovic, a quien luego el tribunal supremo de RN le suspendió la militancia. Lo propio hizo el diputado Miguel Mellado, quien manifestó la semana pasada a sus pares que dejaría la jefatura de bancada del partido para hacer campaña por Kast.

Mellado también decidió poner fin a sus 32 años de militancia y el jueves pasado se reunió con la directiva del Partido Republicano para sumarse a su comando.

En RN, asimismo, el alcalde de Tucapel, Jaime Veloso, compartió una fotografía junto con Kast en redes sociales y luego en La Tercera confirmó su respaldo asumiendo el “costo político”.

Otros dos nombres ligados a Chile Vamos se sumaron en los últimos días a la campaña de Kast. El primero es el arquitecto Iván Poduje, que si bien proviene de la Concertación, tuvo un acercamiento con la coalición en los últimos años. De hecho, a fines de 2020 fue fichado por Matthei para su fallida candidatura presidencial de ese período.

“Eso no me hace ser republicano”, sostuvo el urbanista.

El lunes, por otra parte, se integró al comando de Kast Bernardo Fontaine, exconvencional que resultó elegido en un cupo de RN. Al interior del Partido Republicano, no obstante, aseguran que la cercanía con el economista ya existía desde ese primer proceso constitucional.

Bernardo Fontaine. Foto: The Clinic

Planificación de un eventual gobierno

En el Partido Republicano afirman que algunos de estos fichajes responden a las conversaciones que han mantenido hace un tiempo con personas con las que han tenido afinidad, han querido colaborar en el plan de gobierno y han decidido hacer pública su decisión. “Cada uno tiene sus tiempos para hacerlo”, señalan.

De hecho, en la tienda señalan que es probable que en los próximos días se sumen nuevos nombres al comando, debido a la intención de planificar el trabajo a realizar en un eventual nuevo gobierno.

“De ese perfil de buenas personas, como Bernardo Fontaine, está lleno el país y con esas personas vamos a gobernar, independiente que representen a uno u otro partido, eso es muy importante que lo tengan presente todos quienes están en la oposición”, dijo ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Arturo Squella. Foto: The Clinic

En el partido, no obstante, aseguran que no existe una planificación para conseguir que figuras de Chile Vamos pasen a apoyar a Kast.

Si bien destacan que son múltiples los alcaldes o parlamentarios que se han acercado manifestando su intención de colaborar, se ha hecho el esfuerzo por evitar esa situación ante los posibles roces que se podrían generar en el partido, si se considera que en esta ocasión los republicanos llevan candidatos parlamentarios en distintos lugares del país, a diferencia de 2021, cuando se omitieron en varias regiones.

Los desmarques, asimismo, se han dado en medio de la discusión por una eventual integración de Chile Vamos en un gobierno de José Antonio Kast, luego de que el presidente de RN, Rodrigo Galilea, tomara distancia de esa posibilidad en una entrevista en Canal 13.

“Tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser y los cuadros del Partido Social Cristiano”, dijo, en relación a los partidos aliados a los republicanos. A la vez, el senador de Evópoli Felipe Kast dijo en El Mercurio que él era partidario de que su colectividad no fuera parte de un eventual gobierno republicano.

En la coalición temen que los pasos a republicanos aumenten, sobre todo ante las mismas tensiones que se han producido dentro de la coalición por la estrategia de Matthei de marcar diferencias con José Antonio Kast.