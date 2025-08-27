Crisis de seguridad amenaza al “18”: alcaldes evalúan que fondas funcionen hasta la medianoche y apuestan por usar drones y hasta detectores de metales

Queda menos de un mes para las celebraciones de Fiestas Patrias, e incluso antes de que se instalen la fondas, diversos municipios están evaluando medidas para resguardar la seguridad en las ramadas.

Queda menos de un mes para las Fiestas Patrias, y las medidas para resguardar las seguridad durante las celebraciones ya están siendo evaluadas por diversos municipios, incluso antes de la instalación de las propias fondas.

Proyectando los festejos, que este año se extenderán por cuatro días, diversas autoridades apuntan a establecer restricciones horarias en los recintos, para así evitar la presencia de clientes y potenciales factores de riesgo en horas de la madrugada.

La edición de El Mercurio de hoy consigna que, por ejemplo, en la provincia de Concepción (Biobío) -que enfrenta un progresivo aumento de homicidios-, la Delegación Presidencial y la Seremi de Seguridad recomendaron que los locales cierren a más tardar a la medianoche. Es más, en los sectores de la región donde rige el estado de excepción, la limitación será obligatoria.

En la Región de La Araucanía, en tanto, aún no se ha tomado una decisión.

En el norte también resguardarán las fondas

También se han adoptado medidas para reforzar la seguridad en la multitudinaria Fiesta de la Pampilla, en Coquimbo, donde el año pasado más de 200 mil personas participaron a diario de las actividades dieciocheras, que incluyeron la presentación de artistas como Los Tres, Inti Illimani, Los Fabulosos Cadillacs, Macha y el Bosque Depresivo, María José Quintanilla, Pablo Chill-E y Jere Klein.

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri (ind-PS), indicó al medio antes mencionado que este año aumentaron los guardias privados, de 100 a 150, en el recinto. El plan del municipio considera también el uso de drones.

Desde hace unas semanas, las familias que cada año se trasladan hasta los cerros de La Pampilla para celebrar el “18”, han comenzado a marcar los terrenos para instalarse posteriormente en el lugar.

Por otro lado, en Valparaíso, en las tradicionales fondas del sector Alejo Barrios, este año volverán a implementarse los detectores de metales en el ingreso al recinto, donde se proyecta la llegada de más de cinco mil visitantes cada jornada.

“Hemos forzado los guardias de seguridad en los accesos, con detectores de metales que comenzamos a usar hace tres años y nos han servido mucho. Cada ramada, además, cuenta con su equipo de vigilancia, y también se instala una subcomisaría en una sede social”, expuso Luis Carrizo, presidente del sindicato de Fondas y Ramadas de Valparaíso.

En Santiago, en tanto, dos de los puntos centrales de las celebraciones serán las fondas del Parque O’Higgins y la Semana de la Chilenidad. En el primer caso, el alcalde Mario Desbordes (RN) anticipó la semana pasada que habrá “accesos controlados, detectores de metales, presencia de Carabineros, seguridad privada contratada por la productora y un equipo municipal desplegado. Todo para que esa fonda, la más grande de Chile, sea un espacio seguro, familiar y de diversión”. El recinto estará abierto hasta las 2:00 de la madrugada.

En cuanto a la tradicional iniciativa en el Parque Padre Hurtado, se prevé el cierre de puertas a las 23:00 horas, sujeto a cambios por la petición de autoridades.