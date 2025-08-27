No habrá ascenso: TAS rechazó la apelación de Deportes Melipilla para volver a la Primera B 

El Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo decidió fallar en contra de “Los Potros” y a favor de la ANFP y Deportes Concepción, por el polémico partido que le dio el ascenso al equipo de la octava región el año pasado.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Compartir

El 31 de octubre de 2024 en la final de la Segunda División, Deportes Melipilla venció a Deportes Concepción por penales y ascendió a la Primera B. “Los Potros” volvían a la segunda categoría del balompié nacional después de 2 años de ausencia.

Sin embargo, el 23 de enero de 2025, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina decidió restarle tres puntos por irregularidades en el pago de cotizaciones previsionales. Con esta determinación, Melipilla perdió el ascenso y, como consecuencia, Deportes Concepción ascendió.

La resolución del TAS que rechaza la apelación de Deportes Melipilla

Por ello, el conjunto melipillano decidió ir al Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo, o también conocido como TAS, para intentar revertir esta decisión impuesta por el Tribunal de la ANFP.

Ante la entidad internacional, Melipilla pidió que en primer lugar no hubiera resta de tres puntos. En caso de que la respuesta fuera negativa sobre lo anterior, pidieron que la resta se aplicase el 2025. Por último, solicitaron la readmisión del club en la Primera B, de cara a la temporada 2026.

No obstante, la respuesta del TAS se hizo pública el día de hoy y rechazaron la apelación de Melipilla, dando el fallo a favor de Deportes Concepción y la ANFP. Esto fue lo que dijo:

Rechazar en su integridad la apelación presentada por Club De Deportes Melipilla en contra de la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, de fecha 31 enero 2025. Confirmar la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, de fecha 31 enero 2025. Los costes del presente arbitraje, que serán determinados ulteriormente por la Secretaría del TAS a las Partes, deberán ser asumidos íntegramente por Club De Deportes Melipilla Condenar a Club De Deportes Melipilla a abonar la suma de CHF 2.000 a Club Social de Deportes Concepción y CHF 2.000 a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional como contribución a los gastos y honorarios legales en los que han incurrido en el presente procedimiento.

Esta determinación fue tomada por los árbitros Mariano Clariá (Presidente), Andreu Camps i Povill y Carlos del Campo Colás.

Cabe destacar que este veredicto es inapelable, por lo que se cierra la teleserie entre Deportes Melipilla y Deportes Concepción, confirmando el ascenso de este último.

Actualmente, el conjunto potrero marcha cuarto en la Segunda División, aún con chances de volver a la Primera B en la próxima temporada. Por su parte, el equipo lila está noveno con 29 unidades, muy lejos del título y del descenso.