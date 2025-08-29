Mallplaza Los Dominicos inauguró Callejón Asiático: reúne variada oferta gastronómica, un espacio para el karaoke y un panda gigante

El “Callejón Asiático” ya abrió sus puertas en el tercer piso de Mallplaza Los Dominicos, ofreciendo una experiencia llena de sabores y cultura oriental. En su marcha blanca, cuenta con una docena de locales y promete convertirse en un nuevo atractivo permanente.

En el tercer nivel del Mallplaza Los Dominicos ya se puede circular por el “Callejón Asiático” y dar un recorrido inmersivo lleno de colores y de una variada oferta gastronómica. Esta semana se inicio la marcha blanca y el público ya puede disfrutar de algunas de las tiendas que están en el lugar.

El subgerente de Mallplaza Los Dominicos, Matías Larraín, explicó a The Clinic que se trata de una idea que se viene trabajando hace más de un año y que se quedará para siempre en el local comercial. “Es una propuesta que llegó para quedarse. Es parte de la propuesta que instalamos en el tercer piso que se complementa con un patio de comidas, con terrazas. La idea es una propuesta de entretención y gastronomía”.

“En esta primera etapa vamos a tener disponibles una docena de locales, entre propuestas de entretención, gastronomía y tiendas, todo con este toque asiático“, agregó. Junto con eso, afirmó que buscarán replicar la idea en alguno de sus otros centros comerciales.

La inspiración del Callejón Asiático

El diseño y concepto del Callejón Asiático se inspira en el Mercat de Villa Crespo en Buenos Aires. Desde Mallplaza destacan que recoge “lo mejor de las principales expresiones urbanas que existen en grandes ciudades de Oriente. Esta referencia internacional fue adaptada al contexto local para crear una experiencia única en Mallplaza Los Dominicos, que conecta con las tendencias globales de transformación de espacios comerciales en destinos turísticos y culturales”.

“Siempre estamos buscando cómo innovar para ofrecer nuevos propósitos de visita, buscando los mejores formatos y las mejores marcas”, recalcaron. Con respecto a las marcas que están en el Callejón Asiático, indicaron que éstas son:

Koychi

Panini

Frikiado

⁠Shibuya

Toois

Gangnam

⁠Fukumuchi

Snack Koreano

Realidad Virtual (módulo)

La Feria Friki estará hasta este sábado 30 de agosto, mañana a las 17:00 horas también se presentará Power Peralta en uno de los escenarios del Callejón. En tanto, a las 16:00 horas del 31 de agosto se realizará una actividad llamada la Danza del Dragón.