“Levantó la voz por los que no podían hacerlo”: las reacciones tras la muerte de Luisa Riveros, la pobladora de Cerro Navia que denunció ante Juan Pablo II los crímenes de la dictadura 

Este sábado se dio a conocer la noticia del fallecimiento de la dirigente y pobladora de Cerro Navia, quien en 1987 conmovió al país con su discurso ante el Sumo Pontífice, en un acto en la población La Bandera de San Ramón. "Queremos una vida digna sin dictadura. Por lo mismo vamos a visitar a los presos políticos y a los torturados. Pedimos que se haga justicia y vuelvan los exiliados. Acompañamos a los familiares de los detenidos desaparecidos y queremos que se nos escuche y se nos respete”, fue parte de lo que manifestó en esa ocasión.

En horas de este sábado se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Luisa Riveros, dirigente y pobladora de Cerro Navia, quien en 1987 protagonizó un momento clave en la lucha por la recuperación de la democracia en Chile.

Riveros, dirigente de la población Violeta Parra de Cerro Navia, denunció ante Juan Pablo II, los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet y las penurias que se vivían bajo el régimen, en un acto que se llevó a cabo el 30 de abril de 1987 en la población La Bandera, en la comuna de San Ramón.

Ante la noticia de su fallecimiento, distintas personalidades e instituciones de nuestro país se han pronunciado para destacar su valentía y legado. Por ejemplo, así lo hizo el cardenal Fernando Chomalí, líder de la Iglesia Católica en nuestro país.

“Supe del lamentable fallecimiento de Luisa Riveros. Mujer de fe y coraje que en plena dictadura levantó la voz por los que no podían hacerlo. Su testimonio ante San Juan Pablo II sigue siendo un signo de esperanza y dignidad. Mis oraciones por ella, su familia y seres queridos”, fue lo que expresó el arzobispo de Santiago.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), también tuvieron palabras por la partida de Luisa Riveros, a quien destacaron como “pobladora que luchó valientemente por la recuperación de la democracia”.

“Luisa denunció, delante de los ojos del mundo, los horrores de la dictadura. En 1987, durante la visita del Papa Juan Pablo II, en la población La Bandera, Luisa se subió a un escenario a dar cuenta de la pobreza y a relatar los crímenes que se cometían en Chile”, manifestaron desde el INDH.

Entre los candidatos a la presidencia, Marco Enríquez-Ominami utilizó sus redes sociales para referirse al fallecimiento de la pobladora de Cerro Navia. “Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Luisa Riveros, histórica dirigente social que enfrentó con valentía el autoritarismo de la dictadura. Su voz frente al Papa Juan Pablo II en 1987 denunciando los abusos y la pobreza fue un símbolo de resistencia y dignidad”, escribió ME-O.

Luisa Riveros durante su discurso ante Juan Pablo II.

“Tuve el honor de conocerla. Su legado permanecerá entre quienes soñamos con un Chile más justo y humano”, complementó el hoy candidato presidencial independiente, junto con compartir una fotografía en la que aparece junto a Riveros.

Mientras tanto Laura Albornoz, exministra de la Mujer y una de las voceras del comando de Jeannette Jara, dejó el siguiente mensaje por la partida de Luisa Riveros: “Ella le contó al Papa Juan Pablo II y al mundo lo que la dictadura estaba haciendo con las poblaciones. La CNI baleo su casa intentando matarla a ella y luego a su familia. QEPD”.

El mensaje de Luisa Riveros ante Juan Pablo II

El discurso de Luisa Riveros ante Juan Pablo II se dio en medio de la reunión con el “mundo de los pobres”, que sostuvo el Sumo Pontífice en su visita a Chile en 1987.

Parte de lo que manifestó Riveros en aquella oportunidad fue lo siguiente: “Queremos una vida digna sin dictadura. Por lo mismo vamos a visitar a los presos políticos y a los torturados. Pedimos que se haga justicia y vuelvan los exiliados. Acompañamos a los familiares de los detenidos desaparecidos y queremos que se nos escuche y se nos respete”.

Cabe recordar que la visita del Papa Juan Pablo II a Chile en plena dictadura, era vista como una posibilidad de legitimación del régimen de Augusto Pinochet ante la comunidad internacional. Sin embargo acciones como las de Luisa Riveros permitieron que la ocasión pudiese abrir espacios de verdad en tiempos de censura, represión y violaciones de los derechos humanos.