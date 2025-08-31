Carlos Peña: “No hay nada que reprochar a Natalia Valdebenito por haber dicho lo que dijo en su espectáculo”

El rector de la UDP salió en defensa de Natalia Valdebenito y de la libertad de expresión, a raíz del pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que le ordena a la comediante no realizar rutinas de humor sobre la tragedia en El Teniente, tras un recurso presentado por la familia de uno de los mineros fallecidos. "Tener el deber o la prudencia o el buen tino de no decir algo no es lo mismo que estar obligado jurídicamente a ello. Hay muchas cosas que podemos tener el deber, por ejemplo, moral, de no hacer (por ejemplo, mentir), pero ello no significa que el Estado o un tribunal pueda impedirme que lo haga", fue parte de lo que manifestó Peña.

Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, abogado y destacado columnista, salió en defensa de Natalia Valdebenito y de la libertad de expresión, a propósito de los últimos hechos en los que se ha visto involucrada la comediante por un chiste que incluía una referencia a la tragedia minera en El Teniente.

Peña, a través de una columna publicada en El Mercurio, abordó las implicancias del reciente pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, que que le ordena a Valdebenito no realizar rutinas de humor sobre lo sucedido en el 31 de julio, en la mina El Teniente.

“El incidente permite reflexionar sobre un asunto de amplio interés público, el de los límites de la expresión, ¿es correcto disciplinar el discurso, en este caso humorístico?”, planteó de entrada el rector de la UDP.

Tras ello, el doctor en Filosofía sostuvo que “en una sociedad abierta, las personas tienen derechos que las inmunizan frente a la injerencia del Estado. Entre esos derechos se encuentra, sin ninguna duda, la libertad de expresión”.

En su escrito, Peña citó fallos de la Justicia de Estados Unidos, y casos de alto impacto internacional como el de Salman Rushdie o Charlie Hebdo, para plantear cómo debe actuar un Estado frente al derecho de la libertad de expresión.

Volviendo al caso específico de Valdebenito, postuló que “se dirá entonces que esto último es falto de consideración o de compasión y que, entonces, no debió decirlo. Bien, aceptemos eso. Aceptemos, en mérito de la argumentación, que no debió decirlo. Pero ocurre que tener el deber o la prudencia o el buen tino de no decir algo no es lo mismo que estar obligado jurídicamente a ello. Hay muchas cosas que podemos tener el deber, por ejemplo, moral, de no hacer (por ejemplo, mentir), pero ello no significa que el Estado o un tribunal pueda impedirme que lo haga”.

Por lo dicho, al cerrar su columna, Carlos Peña estableció que “no hay nada, pues, que reprochar a Natalia Valdebenito por haber dicho lo que dijo en su espectáculo, porque el discurso humorístico es una forma inteligente de constatar una y otra vez que ningún ser humano puede soportar la realidad desnuda (“nadie puede soportar tanta realidad”, dijo T.S. Eliot) y por eso la envolvemos en sueños, en ficciones y casi siempre embozamos la tragedia con el humor”.

El fallo de la Corte de Apelaciones

Cabe consignar que este viernes 29 de agosto la Corte de Apelaciones de La Serena acogió a tramitación el recurso de protección presentado por la pareja e hijos de uno de los mineros fallecidos, en contra de Natalia Valdebenito.

La citada Corte ordenó a la comediante “abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia ocurrida el día jueves 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente”.

Días después de la tragedia minera, en redes sociales se viralizó un fragmento de una rutina de Valdebenito, en la que dice ser “la única persona contenta de que pasara lo de los mineros, imagínate”, en un claro vínculo a la polémica con José Miguel Villouta, en la que se vio envuelta por esos días.

La frase viralizada le valió múltiples críticas a Valdebenito, quien en primer instancia dijo que no había hecho “nada de malo”, acusando que fue sacada de contexto. Eso sí, posteriormente publicó un video en el que admitió haberse equivocado y en el que ofreció “sinceras y honestas disculpas a las familias mineras de Chile y, en especial, a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la minera El Teniente”.