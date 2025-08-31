Lautaro Carmona tras su semana más tensa con la candidatura de Jeannette Jara: “Algunos quisieran que abriéramos debates sobre cada cosa”

Tras días marcados por declaraciones cruzadas tanto con la propia candidata como con algunos voceros de ella, el presidente del PC manifestó que la exministra del Trabajo tiene "todo el reconocimiento" de su colectividad. Consultado cómo debe enfrentar las críticas en su contra, Carmona planteó que "la forma más sencilla y más eficaz, desde mi mirada, es actuar con absoluta autenticidad".

Las críticas que Lautaro Carmona hizo a Mario Marcel, por su labor en el Ministerio de Hacienda, encendieron la mayor polémica que ha tenido que enfrentar la candidata presidencial Jeannette Jara con su propio partido.

De hecho, la propia Jara declaró a The Clinic no compartir “en absoluto la declaración de Lautaro Carmona”, respecto a sus cuestionamientos a la gestión de Marcel en Hacienda.

Carmona, cuestionado tanto por Jara como por voceros de ella, salió a defenderse y asegurí que se la ha jugado “por entero” por la candidatura de la exministra del Trabajo.

Y este domingo, luego de un acto en homenaje a Guillermo Teillier -a dos años de su fallecimiento-, el presidente del PC volvió a referirse a esta controversia con la candidatura de su compañera de partido.

Consultado por Radio Nuevo Mundo, medio de comunicación afín al PC, por cómo debe enfrentar las críticas en su contra, Carmona respondió: “La forma más sencilla y más eficaz, desde mi mirada, es actuar con absoluta autenticidad, con una disposición muy constructiva y ubicar, desde esa perspectiva, lo que es el intercambio histórico que llevan adelante los comunistas para aplicar sus acuerdos”.

En la misma línea, el timonel del PC sostuvo que lo fundamental es “contribuir con esos acuerdos a fortalecer la causa común, con otros partidos y movimientos sociales, que es con urgencia hacer todo lo que esté de nuestra parte para garantizar un triunfo presidencial el próximo noviembre”.

Asimismo, Carmona estableció que “lo demás se va a ordenar solo. Yo creo que algunos quisieran que abriéramos debates sobre cada cosa o sobre lo que a alguien se le ocurre”.

Jeannette Jara y Lautaro Carmona

“Yo creo que lo central es que el PC está comprometido hasta los huesos en todas sus capacidades, inteligencia, sabiduría, para aportar desde el humilde lugar que ocupan los comunistas en la política nacional, para el éxito de las luchas populares y democráticas, incluyendo el triunfo en la batalla político-presidencial y el triunfo por la vía de conquistar mayorías a nivel de la batalla político-parlamentaria. El partido está en esa concentración”, complementó.

En base a lo anterior, Carmona destacó el papel de las Juventudes Comunistas “por cómo todos los días se autoexigen, sin desmayo, sacando de la actividad más energía para instalar lo más alto posible las banderas de la unidad, las banderas que representan los anhelos del pueblo y que nosotros queremos interpretar y representar, y el papel destacadísimo que en esto juega la candidata presidencial Jeannnette Jara, quien tiene todo el reconocimiento de Partido Comunista”.