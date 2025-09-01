Alianza Francesa apelará a fallo indemnizatorio por muerte de Nicolás Scheel: “El colegio actuó en todo momento cumpliendo sus obligaciones legales”

La justicia determinó que la conducta de la Alianza Francesa influyó en sobre manera en la decisión de Nicolás Scheel de quitarse la vida. De esta forma, determinó que el establecimiento debe indemnizar a su padre y hermanos.

La Alianza Francesa informó que apelará al fallo dictado por el Décimo Juzgado Civil de Santiago, el que los obligó a indemnizar a la familia de Nicolás Scheel por la muerte del estudiante de 17 años. El menor de edad se quitó la vida tras ser llevado a una comisaría de Carabineros luego de ser sorprendido con marihuana al interior del colegio.

El hecho ocurrió en agosto de 2017, cuando un inspector sorprendió a Nicolás Scheel con 1,7 gramos de cannabis. Por esta situación, el establecimiento lo llevó a una comisaría de Carabineros. Además, decretaron su suspensión por nueve días. Todo el procedimiento fue realizado por la Alianza Francesa sin alertar a sus padres ni a ningún otro familiar.

Antes de quitarse la vida, Scheel dejó mensajes en audio. “Hola, soy yo, Nico, diciendo una última cosa… que no sé. Que he tomado una decisión y cuando uno toma una decisión se cumple. Porque lo pensé y porque lo voy a hacer y eso. Es la última vez, estoy sereno. Ojalá que no sea tan malo”, señaló. “Para los del colegio valgo callampa. Si estoy muerto no se preocupen por mí, en verdad. Me gustaría que les dijeran a todos que si no les importaba yo ¿para qué van a hacer un minuto de silencio? ¿Qué les va a importar mi puta vida? Colegio cu…, sabís qué, sinceramente, lo odio. Ustedes me quitaron mi sonrisa. Me la quitaron“, decía el adolescente en otro de los audios.

La declaración de la Alianza Francesa

La Alianza Francesa envió una circular a la comunidad escolar a la que tuvo acceso The Clinic. Firmada por Paul Miquel, presidente del directorio, se indica que se “ha decidido apelar a esta sentencia, por considerar que el colegio actuó en todo momento cumpliendo sus obligaciones legales, normativas y en el marco de los protocolos vigentes“.

“El colegio estima que existen argumentos sólidos a ser expuestos en instancias legales superiores para reiterar que no puede ser sindicado como responsable de un hecho que ocurrió fuera de los horarios de funcionamiento y límites del establecimiento. Y que se actuó en concordancia a las indicaciones entregadas por Carabineros y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), en capacitaciones y reuniones anteriores al episodio para el manejo de situaciones que -como ésta- involucran la introducción de marihuana dentro del establecimiento por parte de un alumno”, añaden.

Asimismo, afirman que “comprendemos el profundo dolor que este hecho causó a su entorno cercano, a sus compañeros y a nuestra comunidad y lamentamos vernos obligados a iniciar este proceso de apelación por los eventuales efectos que revivirlo pueda tener en ellos. Por esta razón, el Colegio Alianza Francesa de Santiago mantiene y mantendrá como prioridad el bienestar, la seguridad y el acompañamiento de sus estudiantes y familias, pero esto de ninguna forma puede implicar dejar de defender nuestra convicción de inocencia”.

“Con humildad y responsabilidad, seguiremos trabajando para aprender de la experiencia, fortalecer nuestras prácticas y cuidar a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad mientras, al mismo tiempo, velamos por proteger el prestigio de nuestro colegio”, cierra el comunicado.