El 45% de los chilenos asegura que ha recurrido a prestamistas informales: deudas llegan hasta los $100 millones y la mayoría dice haber recibido amenazas

A propósito del polémico caso de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el “Rey de Meiggs”, prestamista informal cuyo sicariato salpicó a una serie de personas -incluso famosas-, Chiledeudas realizó un estudio a cerca de 5.000 personas que mantienen distintos niveles de obligaciones financieras, el que arrojó resultados preocupantes sobre el sistema de endeudamiento informal en el país.

El sondeo reveló que el 45% de las personas en Chile han mantenido un endeudamiento informal, y de ese total, el 60% sigue con esa deuda informal, donde la mayoría -en torno al 65%- continúa con esa obligación financiera por más de tres años.

De hecho, entre las personas que mantienen deuda informal, 70% están en morosidad, donde el 65% de quienes integran este grupo tienen deudas informales superiores a los $5 millones, llegando incluso a los $100 millones en los casos más extremos.

Por qué optan por el endeudamiento informal

Tomando en cuenta las razones para tomar endeudamiento informal, 35% de las personas admiten que necesitaban el dinero para solventar gastos relacionados a urgencias de salud; 30% para que su emprendimiento pudiera continuar operando; 25% estaban morosos con el sistema formal y requerían la plata para impedir que les quitaran sus casas; y el 10% porque perdieron sus fuentes de ingresos y ocuparon el monto para sustentar sus hogares.

Profundizando en el aspecto más personal, de la población que presenta hoy morosidad en el sistema financiero informal, casi el 80% manifiesta que ha recibido amenazas para que los dineros sean pagados y por tanto, viven con miedo a perder la vida.

Considerando el género de quienes han tomado deuda informal, 62% son hombres y el 38% son mujeres, mientras que en rangos de edad, 40% tienen entre 30 y 45 años; 30% de 46 a 60 años; 20% de 18 a 29 años; y 10% sobre los 60 años con lo que estas obligaciones financieras en adultos mayores se han incrementado.

Al respecto, el director de Chiledeudas, Guillermo Figueroa, advierte que lamentablemente las deudas informales crecen año tras año en nuestro país, debido a la mala situación económica, con niveles de intereses que por supuesto superan ampliamente la Tasa Máxima Convencional y que se ubican en prácticas de usura.

Igualmente, según Figueroa, “estos grupos que entregan deudas informalmente, en general, están ligados al narcotráfico que necesita lavar sus dineros y persiguen a quienes no les pagan hasta incluso matarlos. No existe un control adecuado en Chile para estas malas prácticas, por tanto, si es que se toman estos dineros, está en peligro la vida de la persona”.