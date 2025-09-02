“No vamos a retroceder”: las razones de la familia di Girolamo para acudir a la Corte Suprema contra Cristián Campos

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento del actor por la prescripción de los delitos. Al respecto, la familia di Girolamo recalcó que "ese dictamen, y hay que subrayarlo, no lo absuelve ni lo declara inocente".

Compartir

La Fundación Para la Confianza dio a conocer, la tarde de este martes, un comunicado de la familia di Girolamo en donde detallan sus razones para acudir a la Corte Suprema para insistir en la responsabilidad de Cristián Campos en la denuncia de abuso sexual interpuesta por su hijastra, Rafaella di Girolamo.

Lo anterior, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara el sobreseimiento del actor por la prescripción de los delitos. El tribunal de alzada estableció que no fue posible jurídicamente determinar la culpabilidad de Campos.

“Queremos comenzar señalando que es nuestro firme propósito seguir adelante y luchar hasta el final, despejando dudas, mentiras e ignorancia para que la verdad salga, por fin, a la luz. Somos conscientes que el camino de la justicia es largo, y a veces, doloroso, pero confiamos en ella. Las dificultades nos alientan a continuar, es por eso que hoy recurrimos a la Corte Suprema“, comienza el comunicado.

Así mismo, recalcan que el fallo de la Corte de Apelaciones “niega el derecho a reparación, verdad y acceso a justicia de la víctima. Ya que concluye que los hechos no pueden investigarse porque habrían ocurrido hace muchos años y estarían prescritos. Sin embargo, ese dictamen, y hay que subrayarlo, no lo absuelve ni lo declara inocente“.

En ese sentido, afirman que “sabemos muy bien que los abusos cometidos por el acusado están prescritos, pero esto no significa que Rafaella no tenga derecho a la reparación y a la verdad”. A eso agregan que la familia “está férreamente unida y de pie. Seguimos amparados en la verdad y no vamos a retroceder. Nos parece relevante estar presentes en esta instancia para persistir en la búsqueda de justicia y establecer la verdad de los gravísimos abusos perpetrados contra Raffaella“.

“Raffaella está física y emocionalmente entera. Esto no la ha debilitado, por el contrario. Continúa con su profunda vocación como psicóloga, trabajando con personas que necesitan acompañamiento terapéutico con la misma acogida, energía y profesionalismo de siempre. Porque nunca es tarde”, cierra el comunicado de la familia.