Fundación Plagio anuncia la tercera versión del Premio Plagio a la Creatividad Artística y revela el jurado para esta edición

El galardón destaca a creadores nacionales en literatura y artes visuales que han marcado con propuestas innovadoras, pero cuya obra aún no ha recibido el reconocimiento que merece.

El Premio Plagio a la Creatividad Artística 2025 busca reconocer a creadores nacionales con una destacada trayectoria en literatura y artes visuales, cuya obra innovadora aún no haya sido lo suficientemente reconocida. Para esto invita a la ciudadanía a postular al artista que creen merecedor de este galardón hasta el 28 de octubre en www.plagio.cl

En esta nueva edición la selección del artista estará a cargo de un jurado integrado por reconocidas figuras del ámbito artístico y cultural de Chile: Catalina Valdés, Roberto Careaga, Gonzalo Pedraza, Alejandra Costamagna y Carmen García Palma.

Con un firme compromiso por generar una transformación creativa en la sociedad y visibilizar el talento artístico local, la Fundación Plagio anuncia el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2025, abriendo oficialmente el período de postulaciones para que la ciudadanía proponga a sus candidatos hasta el 28 de octubre.

“Traspasando los límites de la creatividad” es el slogan de la nueva edición de este premio que busca poner en valor a creadoras y creadores nacionales con una larga y fructífera trayectoria en literatura y artes visuales, y que hayan desarrollado una obra transformadora manteniéndose al margen de los circuitos tradicionales de consagración y no han recibido aún el merecido reconocimiento público por su contribución.

“Estamos felices de presentar por tercer año consecutivo este espacio que pone en valor y difunde el trabajo de aquellos creadores que han dedicado gran parte de su vida a desarrollar obras que transforman y enriquecen nuestro imaginario cultural. Valorar su legado creativo no solo nos permite rendir homenaje a trayectorias artísticas fundamentales, sino que también inspira a quienes inician su camino a descubrir y desarrollar su propio potencial”, destaca Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio.

El Premio Plagio a la Creatividad Artística 2025 destacará a un creador o creadora vinculados a la literatura y las artes visuales, pues son disciplinas con las que por 25 años Fundación Plagio se ha involucrado en su misión por expandir los alcances de la creatividad a todas las personas a través de distintos proyectos.

Además del reconocimiento público, el ganador o ganadora recibirá un premio monetario de $3.000.000 otorgado por Fundación Plagio.

¿Cómo postular a tu creador o tu creadora favorita?

Desde su nacimiento, hace más de dos décadas, Fundación Plagio ha promovido la transformación creativa y el acceso equitativo al desarrollo cultural. Es por esta razón que el proceso de selección del Premio Plagio a la Creatividad Artística comienza con una convocatoria abierta, donde todas las personas pueden proponer hasta el martes 28 de octubre a sus candidatos mediante un formulario online, que se encuentra disponible en el sitio web y redes sociales de la fundación. Allí deberán argumentar la postulación del candidato explicando brevemente por qué creen que merece recibir este reconocimiento.

Posteriormente, el jurado elegirá al ganador o ganadora a partir de las postulaciones ciudadanas enviadas.

El jurado 2025

Este año, un jurado especialista integrado por Catalina Valdés, Roberto Careaga, Gonzalo Pedraza, Alejandra Costamagna y Carmen García Palma, definirá el nombre del creador o creadora que recibirá el Premio Plagio a la Creatividad Artística en esta tercera edición.

Integrado por figuras destacadas del ámbito cultural, incluye a la doctora en historia del arte, curadora e investigadora Catalina Valdés, especializada en la cultura visual y material de Chile y Latinoamérica. Otro integrante es Roberto Careaga, periodista cultural y autor del libro La poesía terminó conmigo. Vida de Rodrigo Lira. El jurado también cuenta con Gonzalo Pedraza, licenciado en Teoría e Historia del Arte, cuya obra explora el coleccionismo y la cultura material.

A ellos se les une la escritora y periodista Alejandra Costamagna, autora de novelas como El sistema del tacto y ganadora de premios como el Altazor. Completa este jurado Carmen García Palma, escritora, socióloga y fundadora de Fundación Plagio, autora de obras como Las Oscurecidas y Máquina para hablar con los muertos.

Todas las personas pueden postular a su creadora o creador favorito en el formulario publicado en www.plagio.cl y solo deben cumplir con los requisitos detallados en las bases del premio (también disponibles en www.plagio.cl).

Conoce más detalles del Premio Plagio a la Creatividad Artística en la página de la Fundación www.plagio.cl.