Encuesta revela amplia diferencia respecto a la importancia que le dan al sexo hombres y mujeres en Chile

Un estudio de Activa Research reveló que un 63,7% de los hombres en nuestro país considera el sexo como algo "importante" o "muy importante" en sus vidas, mientas que en mujeres aquella consideración alcanza solo un 36,7%. Es más, en mujeres un 37,5% estima que el sexo es algo "nada importante" o "poco importante".

Una encuesta respecto a la vida sexual en nuestro país, reveló una amplia diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la importancia que le dan al sexo en sus vidas.

El estudio “Importancia y satisfacción: vida sexual de los chilenos 2025” de Activa Research reveló que reveló que un 63,7% de los hombres adultos en nuestro país considera el sexo como algo “importante” o “muy importante” en sus vidas.

Siguiendo con los hombres, un 19,6% dijo considerar el sexo como algo “medianamente importante”, mientras que un minoritario 16,7% de los consultados lo catalogó como algo “nada importante” o “poco importante”.

En mujeres -mayores de edad- la categoría que alcanzó un mayor porcentaje fue la que considera el sexo como algo “nada importante” o “poco importante” en sus vidas, con un 37,5%.

El porcentaje de mujeres que estima que el sexo es algo “importante” o “muy importante” asciende a 36,7%, mientras que un 25,8% se inclinó por catalogarlo como algo “medianamente importante”.

A nivel general de la población, el sondeo de Activa Research arrojó que un 49,9% de los chilenos considera el sexo como algo “importante” o “muy importante” en la vida.

Otras cifras

En otros resultados que entrega este estudio, se puede destacar que un 75% de la población mayor de edad afirma tener una vida sexual activa, un porcentaje levemente menor a lo que este mismo sondeo arrojaba en su versión de 2023 (79,1%).

Entre aquellas personas que afirmaron tener una vida sexual activa, un 62,2% sostuvo estar “satisfecho” o “muy satisfecho”, un 26,2% “medianamente satisfecho”, mientras que un 11,6% dijo encontrarse “insatisfecho” o “muy insatisfecho”.