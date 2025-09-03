Guía práctica para mascotas en Fiestas Patrias: estos alimentos del 18 pueden provocar pancreatitis o intoxicación en perros y gatos

Entre choripanes, empanadas y asados, muchos alimentos que parecen inofensivos pueden causar daños a perros y gatos. Con simples cuidados y snacks adecuados, ellos también pueden ser parte de las festividades.

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias es común que las mascotas se acerquen con curiosidad a la mesa o a la parrilla, buscando recibir un premio o aprovechando el descuido de alguna de las personas que dejó alguna comida sin supervisión. El problema es que muchos de los alimentos típicos de estas fechas pueden ser dañinos para su salud.

Identificar cuáles evitar y qué alternativas ofrecerles es clave para que también disfruten de un 18 seguro. En este contexto, Marianela Abeleida, médica veterinaria de Zoetis Chile, entregó una serie de recomendaciones para que los tutores puedan celebrar Fiestas Patrias de manera responsable. Asegurando que las mascotas también sean parte de la celebración, pero siempre de forma segura.

Los alimentos típicos de Fiestas Patrias dañinos para mascotas

Durante el 18 de septiembre, muchos de los platos tradicionales que disfrutamos en familia pueden resultar peligrosos para perros y gatos. Es en ese sentido, que Abeleida identificó dichos alimentos y las consecuencias que pueden tener en nuestras mascotas:

Cebolla, ajo y condimentos fuertes: dañan los glóbulos rojos y el sistema digestivo, pudiendo causar vómitos, diarrea e incluso anemia.

pueden provocar obstrucciones intestinales, perforaciones y riesgo de asfixia al astillarse.

pueden provocar obstrucciones intestinales, perforaciones y riesgo de asfixia al astillarse. Embutidos, choripanes y carnes muy grasosas: excesos de grasa pueden generar pancreatitis aguda, una enfermedad que puede ser mortal. Además de inflamar gravemente su estómago y generar vómitos o dolor

incluso en pequeñas cantidades puede producir depresión del sistema nervioso, vómitos y envenenamiento.

el azúcar y la teobromina (presente en el chocolate) son altamente tóxicos, pudiendo llegar a generar taquicardia, temblores e intoxicaciones graves.

Las alternativas seguras

Pero no todo son restricciones, también existen muchas formas de incluir a las mascotas en las celebraciones de Fiestas Patrias de manera segura. Como por ejemplo:

Galletas para perros o gatos: pensados especialmente para su sistema digestivo, son una opción rica y segura.

Snacks deshidratados de pollo, pescado o vacuno: entregan proteínas de calidad y son fáciles de digerir.

ideales para recompensarlos sin sobrecargarlos de calorías.

los mantienen entretenidos y evitan que se acerquen a la mesa del asado.

“Compartir con nuestras mascotas es parte de lo que hace especial a estas fechas, pero siempre debemos hacerlo de manera responsable. Con snacks diseñados para ellos, no solo evitamos riesgos de salud, también reforzamos el vínculo y los hacemos parte de la celebración de forma segura y feliz”, comenta la médica veterinaria.

Con simples cuidados y alternativas adecuadas, las familias pueden disfrutar de unas Fiestas Patrias tranquilas, celebrando la tradición y asegurando al mismo tiempo el bienestar de todos los integrantes del hogar, incluidas sus mascotas. “Nuestras mascotas también son parte de la familia, y con pequeños cuidados podemos darles un 18 lleno de cariño y seguridad“, concluye Abeleida.