Jadue valora el fallo del TER, pero advierte que aún “no hay que cantar victoria”: RN anuncia que apelará ante el Tricel

Daniel Jadue sorteó otro obstáculo y sigue adelante con su candidatura a diputado por el distrito 9, luego de que este miércoles el el Segundo Tribunal Electoral (TER) de la Región Metropolitana rechazara un recurso que había interpuesto Renovación Nacional (RN) para impugnar su postulación.

RN se basaba en el artículo 16 de la Constitución para solicitar la impugnación de la candidatura de Jadue. El citado artículo plantea que el derecho a sufragio se suspende “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva”.

Y en fallo dividido, de dos votos contra uno, el TER resolvió rechazar el reclamo de RN. “La acusación -como actuación procesal- por si sola, no resulta suficiente para producir como consecuencia la inhabilitación del elector para ejercer su derecho a sufragio y requiere de una resolución judicial, firme o ejecutoriada, que en el procedimiento contencioso penal se denomina como “auto de apertura del juicio oral”, es parte de lo que establece el fallo.

Jadue lo valora, pero afirma que aún “no hay que cantar victoria”

Durante su programa “Sin Maquillaje”, el propio Daniel Jadue comentó este fallo del Tribunal Electoral Regional. “Efectivamente estamos dando un paso más, no hay que cantar victoria, todavía queda una apelación que pueden hacer ante Tricel aquellos que no son capaces de ganarnos en la urna y, por lo tanto, quieren ganarnos por secretaría”, manifestó.

Tras ello, profundizó en el contenido de la determinación del TER. “El fallo establece cosas bien importantes, una por ejemplo es que uno no le puede dejar el devenir democrático del país a una institución que con actos administrativos podría dejar afuera al que no le gustara”, sostuvo Jadue, apuntando al rol del Ministerio Público.

“Vamos consolidando. Ya hay un informe del Servel que dice que estoy completamente habilitado. Ya hay un informe del TER, del Tribunal Electoral Regional, que dice que estoy habilitado y que no hay nada que me impida ser candidato, que es lo que venimos diciendo desde un comienzo. Lo que ha hecho el tribunal es ratificar lo que nosotros venimos diciendo en contra de lo que han instalado los medios, en contra de lo que han instalado los interesados, los incumbentes, de que efectivamente podíamos tener la candidatura, porque en la democracia real, los derechos políticos solo pueden suspenderse con una ordena a firme, y aquí estamos completamente lejos”, complementó.

En la misma línea, el abogado defensor de Jadue, Ciro Colombara, expresó que “estamos muy satisfechos con el fallo del Tribunal Electoral Regional porque recoge, en lo esencial, los argumentos que expusimos y reconoce la presunción de inocencia como valor fundamental, toda vez que no hay una sentencia condenatoria”.

RN anuncia apelación

Tal como lo asumió el propio Jadue, desde RN anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), para insistir en la impugnación de la candidatura del exalcalde de Recoleta.

Marcelo Brunet, abogado de RN, planteó que “el fallo del Tribunal Electoral es un fallo de voto dividido que señala en la parte del voto minoritario los mismos argumentos que nosotros hemos venido planteando, que Daniel Jadue no puede ser candidato”.

Por lo mismo, Brunet aseveró que Jadue “no puede ser candidato porque el concepto de acusado que establece el artículo 16 de la Constitución es muy claro y no admite distinciones”.