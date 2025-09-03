¿Favoreció o perjudicó?: El análisis al interior del comando de Jeannette Jara de su gira por el país y su ausencia en foros presidenciales

La abanderada del oficialismo atraviesa por un estancamiento en las encuestas, en las que su nombre no suma más adherentes, pero tampoco resta sustancialmente su apoyo. En su equipo de campaña, de todos modos, sacan cuentas alegres de lo que ha sido su despliegue por regiones. En tales instancias ha logrado establecer diálogos que, dicen, favorecerá a la musculatura programática de la candidatura.

“Jeannette Jara se mueve por Chile” fue el eslogan que se utilizó el 13 de agosto pasado cuando la candidata presidencial del oficialismo dio a conocer que iniciaba una gira por el país, la que tendría su primera parada en Valparaíso —seis días después del anuncio—, y que hasta ahora ha considerado la visita de 12 localidades, de norte a sur, en 16 días.

Jara vaticinó su jugada en un foro presidencial, el último en el que ha participado desde entonces —del 12 de agosto—, en donde dijo que era momento para “reunirse con los chilenos”. Con esa notificación también dijo que su presencia en tales espacios con el resto de candidatos tendría una pausa, cuestión que ha sido argumento para José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, de enrostrar su ausencia en otros debates que han reunido a los candidatos que aparecerán en la presidencial de noviembre.

A pesar de tales episodios, al interior de su comando la evaluación de la gira nacional —que ha realizado en avión y en bus, la “Jaraneta”, como denominaron un vehículo pesado que fue estilizado con imágenes de la candidata— dicen, no sólo ha sido buena, sino “buenísima”.

Jeannette Jara posando con la “Jaraneta”, el bus que ha utilizado en su gira. Foto: cedida

Integrantes del equipo de campaña de la candidata señalaron a este medio que Jara alcanzó una “agenda de baja intensidad”, objetivo que era difícil, pero que le ha permitido mantenerse a flote en la contingencia y en sus actividades en regiones.

La “agenda de baja intensidad”, describen en el comando, consiste en las reuniones que Jara ha sostenido con dirigentes sociales y gremiales en las localidades que ha visitado, independiente de si estos tienen afinidad política con la abanderada del oficialismo o no.

“Esos diálogos nos insuman mucho”, afirma un integrante del equipo que se ha desplegado por el país junto a Jara. Además, cuenta, los diálogos, que suelen durar entre una hora y media y dos horas, quedan registrados y son devueltos de una forma sistematizada a todos los asistentes del encuentro, lo que genera un “gesto de confianza” que no significa necesariamente alcanzar acuerdos sobre lo hablado, sino que el intercambio favorece la inclusión de dichas temáticas en los trabajos de contenidos del comando de campaña.

Asimismo, desde el equipo reconocen que en un inicio había temor con que el despliegue no funcionara, dado que para que las actividades se dieran como se tenía planificado debía de haber disposición de los representantes gremiales, que puedan tener afinidad con sectores de derecha, de reunirse con Jara. Sin embargo, la recepción ha sido positiva y resaltan que, de los encuentros ciudadanos que han sostenido, “no menos de un 20% responden a no adherentes”.

“Estamos súper conformes porque son cosas más pequeñas, de baja intensidad, pero que van construyendo una épica y una musculatura programática que, cuando termine la gira, será muy potente”, afirma un integrante del comando.

Estancamiento en encuestas: “¿Quién no está estancado?

En las últimas semanas, los números que Jara ha anotado en encuestas no muestran grandes variaciones. En Cadem, por ejemplo, la exministra desde el 11 de julio ha rotado entre el 30% de mención espontánea, pasando por el 25% y, en la última medición, llegando a 29%. Esos números la dejan por debajo de José Antonio Kast, quien lidera el sondeo con un 39% de las preferencias.

La encuesta Criteria, por su lado, también la ubica segunda, con un 27%, a dos puntos porcentuales de su máximo histórico en dicho estudio: 29% (alcanzado el 17 de agosto).

No obstante, pese a los números que ha marcado Jara en los estudios, al interior de su equipo no se tiene la noción de que su candidatura esté estancada. Y retrucan: “¿Hay alguna candidatura que no esté estancada? Es decir, que no esté subiendo y bajando un punto seman a semana”.

En ese sentido, proponen que Kast también lleva “estancado” un mes y medio, pero que aún así, cuando “vas primero o segundo, es raro que alguien te acuse de estar estancado. Estancado es si vas quinto”.

Por ahora, dijeron que el objetivo de la primera vuelta “es estar entre las dos primeras mayorías. Y en la segunda vuelta es salir primero entre dos. Estamos trabajando en esa dirección”.

“La tarea que tenemos para la segunda vuelta está súper bien encaminada y las tareas de segunda vuelta son otras, que implican otra sotisficación y otras complejidades que no se ven reflejadas en las encuestas”, afirman, sumado a que en las encuestas que se maneja en el comando, es Jara quien lidera las preferencias.