Jorge González reivindica al “Negro” Piñera y a Miguelo en su regreso a las entrevistas por TV: “Hicieron cosas valiosas musicalmente, según yo”

"No eran mis mejores amigos en aquella época, pero eran colegas y estuvieron ahí… Y merecen estar ahí", es parte de lo que declaró el músico sanmiguelino, en conversación exclusiva con Cristián "Chico" Pérez.

Tras largos años sin brindar una entrevista televisiva, Jorge González accedió a conversar largo y tendido en el contexto de un programa de TV.

Se trata de una entrevista exclusiva que el líder de Los Prisioneros le dio a Cristián “Chico” Pérez para su programa “El Cuarto de Música”, capítulo que se estrenará este miércoles 3 de septiembre, a las 23:00 horas, a través de REC TV.

El capítulo de la entrevista a González, de 80 minutos de duración, también estará disponible desde este jueves 4 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, en el canal de YouTube “El Cuarto de Música”.

“Quisimos cerrar esta temporada con el más grande, Jorge González”, comentó Cristián “Chico” Pérez sobre la realización de esta entrevista al músico sanmiguelino.

Junto con ello, el animador y también DJ reveló un aspecto llamativo de esta entrevista: fue el propio Jorge González quien lo contactó para concretar la conversación.

“La gestión de la entrevista nace, primero, de un interés de Jorge de hablar conmigo. Él me ubica a través de un conocido, me llama y hablamos, y luego nos juntamos a conversar sobre música. En esta instancia, él me cuenta que le gustaba mucho mi trabajo y declara una admiración por ‘El cuarto de música’ y me comenta que siempre lo ve y que le gustaría estar en nuestro programa… ¡y por supuesto no me pude negar!”, relató.

Jorge González reivindica al “Negro” Piñera y a Miguelo

En sus declaraciones en esta reaparición en TV, Jorge González elogió lo que hace “Chico” Pérez con “El Cuarto de Música”, por darle espacio a distintas figuras de la música nacional, entre ellas Miguel “Negro” Piñera y Miguelo, a quienes también aprovechó de reivindicar.

“Me encanta que entrevistes a artistas. Que entrevistes al ‘Negro’ Piñera y a toda esa gente que yo pienso que hay que revindicar. A todos esos colegas, por ejemplo a Miguelo, que no eran mis mejores amigos en aquella época, pero eran colegas y estuvieron ahí… Y merecen estar ahí. Hicieron cosas valiosas musicalmente, según yo”, es una de las declaraciones de González.

En otra arista, Jorge González remarcó su satisfacción por el éxito internacional que tuvieron Los Prisioneros, fundamentalmente en países como Perú, Ecuador y Colombia. “Eso es un orgullo, porque la peleábamos de igual a igual con los demás. El cuento de los niños humildes de San Miguel allá no existía. Ellos no tenían idea qué era San Miguel y la excusa de Pinochet, allá no servía”, es parte de lo que expresa el músico que en diciembre cumplirá 61 años.