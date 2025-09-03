Matthei ficha a nuevo encargado de su área digital y busca cerrar uno de los flancos de su campaña

La semana pasada se incorporó al comando el publicista Samuel Necochea, quien quedó a cargo de la estrategia de redes sociales de la candidata de Chile Vamos. Se trata de uno de los puntos débiles del despliegue de la exalcaldesa, según reconocen en el sector, donde consideran que no se ha encontrado una línea definida sobre lo que se quiere mostrar. Los ajustes y las renuncias también han marcado ese campo de trabajo.

Con una cuenta regresiva y con cerca de 500 personas grabando con sus celulares, Evelyn Matthei estrenó la noche del lunes un nuevo logo y un nuevo lema en el marco del relanzamiento de su campaña presidencial.

“Chile, un solo equipo”, fue el eslogan escogido por la exalcaldesa para lo que denominó una “nueva etapa” de su despliegue rumbo a La Moneda.

Matthei, así, renovó el mensaje que había estrenado en junio pasado después de inscribir su precandidatura presidencial. “Valentía para gobernar, cercanía para escuchar”, era la frase escogida por ese momento y que tenía detrás a un equipo creativo que con los meses sufrió distintos cambios.

Y es que en los últimos días se incorporó al trabajo de marketing un equipo liderado por los hermanos Sebastián y Cristóbal Zegers, de Andino Films, una dupla que ha ganado importantes premios publicitarios. Ambos llegaron luego de la renuncia del experto ecuatoriano Daniel Pérez Pallares al sostener “diferencias estratégicas y creativas con la campaña”, como expresó entonces a The Clinic.

Pero, además, hace una semana aterrizó en el comando un nuevo encargado del área digital. Se trata del publicista Samuel Necochea, especializado en el diseño de estrategias de comunicación, marketing, branding y publicidad.

Samuel Necochea.

Necochea es uno de los creadores de la productora Tarima, y de Matamoros y Necochea, una empresa que ofrece asesorías de publicidad y de marketing. También colaboró en campañas publicitarias para la primera administración del presidente Sebastián Piñera, como en la identidad de la marca del Gobierno de Chile en 2010 y la imagen corporativa del programa Elige Vivir Sano.

En el comando de Matthei indican que con la llegada de Necochea ya cuentan con los equipos armados para esta nueva etapa de la campaña.

Cuestionadas publicaciones y distintos ajustes en el equipo

El publicista, de todos modos, llega a un área que ha recibido cuestionamientos en los partidos de Chile Vamos.

Conocedores de las decisiones del comando señalan que ha costado encontrar un foco claro para la campaña de la candidata y que ha sido difícil dar con una línea estratégica definida sobre lo que se quiere mostrar, por lo que algunos consideran que este ha sido uno de los flancos de Matthei.

En los partidos, por ejemplo, no evaluaron bien algunos videos que se han difundido en las redes sociales de la exalcaldesa. Uno de los que generó mayores cuestionamientos fue el que hacía alusión a los personajes de los “minions” —de la película Mi Villano Favorito— y que fue viralizado en TikTok, debido a que no se logró comprender el objetivo de la propuesta.

Tampoco fueron bien valoradas otras grabaciones donde se veía a Matthei preparar un completo y otro donde daba sus tips para preparar mayonesa con ajo, “en versión fácil”.

Otro que generó comentarios en redes sociales fue uno donde se exponía a personajes que recordaban a los Muppets tocando una canción. Conocedores señalan que se trató de una reproducción con el fin de ir probando ideas para la futura franja presidencial.

El video ya no aparece en sus redes sociales.

El equipo digital también tuvo distintos cambios. En junio, por ejemplo, la panelista de Sin Filtros Cristina Villagómez tuvo un fugaz paso a cargo de esa área. Luego estuvo a cargo Patricio del Sante, quien originalmente lideraba el grupo creativo de Matthei.

El equipo ha sufrido otras bajas, como la salida del publicista Álvaro Becker, a quien se le asociaban algunos videos exitosos en redes sociales como uno donde aparece la candidata tocando una melodía de Dragon Ball en su piano, así como otro donde revisaba fotografías antiguas.

En el comando de Matthei explican que los equipos son “dinámicos” y que ha sido normal contar con personas que por distintos motivos dejan de colaborar, para que luego entre otro grupo. Con todo, el equipo digital se encuentra hace unas semanas a cargo del área de comunicaciones de Matthei, liderada por Cristián Torres.