El insólito caso del candidato a senador en lista de izquierda que apoya a José Antonio Kast y que desató la furia del oficialismo

Horas después de que el Servicio Electoral (Servel) ratificara su candidatura al Senado por la Región de Aysén, en un cupo de la lista que conforma la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) —ambas colectividades que pertenecen a la alianza de Gobierno—, el abogado Eugenio Canales concedió una entrevista en un medio local en la que sinceró su apoyo al abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Tengo la mayor consideración al partido regionalista que me dio el espacio”, señaló Canales en Radio Paraíso, emisora local de Coyhaique, para luego señalar: “Tengo un domicilio o un pensamiento político distinto, en el sentido (de) que mi candidato presidencial es José Antonio Kast. Con él quiero trabajar en materia de seguridad, en materia de reactivación económica, generar empleo y oportunidades”.

Las declaraciones sorprendieron a partidos del oficialismo, pero no a dirigentes izquierda de la región, donde Canales tiene una extensa trayectoria en materia política.

Fue sondeado por Chile Vamos como candidato a alcalde por Coyhaique y fue parte de la UDI

Sin ir más lejos, en su cuenta de X figura una publicación que compartió del abanderado del Partido Republicano cuando este promovía la opción “A favor” en el plebiscito constitucional de 2023.

Su cercanía con la derecha no se cierra allí, sino que también en 2024 fue sondeado por Chile Vamos para ser candidato a alcalde por Coyhaique. A esa elección finalmente concurrió como independiente, convirtiéndose en la tercera mayoría de dichos comicios. Antes, además, fue presidente regional de la UDI de la zona y tuvo acercamientos con Evópoli.

En sus redes también aparece haciendo campaña por Sebastián Piñera, junto al senador de la UDI David Sandoval.

Canales se suma a caso de Calisto y desata furia del resto del oficialismo

De ahí que su postulación en una lista de la izquierda, que es parte del oficialismo, desatara la furia de sus socios de la alianza gobernante.

Tales antecedentes, cuentan al interior de la tienda, no pasaron a revisión al interior de la FRVS, partido liderado por Flavia Torrealba, y terminaron por inscribirlo como candidato de igual forma, a pesar de que la tienda apoya la candidatura presidencial de Jeannette Jara. De hecho, la tienda compitió en primarias con la militante comunista, presentando al diputado Jaime Mulet.

No fue el único caso. Tras la inscripción de las candidaturas el 18 de agosto pasado, la noticia que se robó las miradas fue la misma lista anotó como candidato al Senado, en la misma región de Aysén, al diputado Miguel Ángel Calisto, independiente pero parte de la bancada de Demócratas en el Congreso.

Calisto fue nudo en la negociación parlamentaria entre Chile Vamos y Demócratas. Y es que los primeros descartaron integrarlo al pacto electoral de la coalición de derecha por los efectos que podría generar su inclusión en la candidatura de Evelyn Matthei (UDI), dado que Calisto es investigado por el Ministerio Público por un presunto fraude al fisco. De hecho, se encuentra con la condición de desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, decisión que apeló a la Corte Suprema.

En el sector del oficialismo, en tanto, pesó que, como Calisto fue visto como una carta senatorial en el pacto de Chile Vamos y Demócratas, su afinidad presidencial estuviera con Matthei. Tanto así que una de las condiciones que se le puso sobre la mesa fue que no se refiriera a la presidencial ni que emitiera juicios negativos sobre Jara.

Candidatos oficialistas por Canales: “La lista de la FRVS en Aysén es la lista de la incoherencia”

No obstante, la situación de Canales generó el repudio interno en el oficialismo, quienes cuestionaron desde el primer día que la FRVS y AH decidieran separarse de la lista única del sector.

“Esto confirma que la lista de la FRVS en Aysén es la lista de la incoherencia”, dijo a The Clinic Tomás Laibe (PS), candidato a senador por la zona en la lista del oficialismo, aludiendo al respaldo a Kast.

El exseremi de Energía afirmó que dicha lista en la zona “la encabeza un diputado desaforado e investigado por fraude al fisco, y ahora uno de sus candidatos al Senado anuncia su apoyo a un presidenciable que quiere mantener las pensiones de pobreza de las AFP. Aysén merece elevar el estándar de sus representantes y dejar de ser noticia por conductas que degradan la política”.

Por su parte, el candidato a la misma circunscripción del Frente Amplio, Rodrigo Araya, también declaró a The Clinic que “la FRVS, al presentar candidatos al Senado vinculados a la derecha, incurre en una evidente contradicción con su rol de partido oficialista y su respaldo a la candidatura de Jeannette Jara. Esta inconsecuencia no solo debilita la coherencia política, sino que también alimenta la desconfianza ciudadana y refuerza la mala imagen de los partidos en Chile”.

Como dirigente regional, Araya sostiene que el apoyo de canales no le sorprende, pues en la región es un conocido dirigente de derecha, “lo que sí resulta sorprendente, y preocupante, es que un partido que se declara oficialista decida integrar en su propia lista a candidatos de derecha”, sostuvo a este medio.

FRVS solicita el retiro de su candidatura

En la FRVS aseguraron a The Clinic que tomarán medidas al respecto, luego de que Canales diera a conocer su apoyo a Kast.

En primer lugar, lamentaron “la confusión que esta situación pueda haber generado” y sostuvieron que iban a buscar una asesoría legal para bajar la candidatura, luego del respaldo a Kast.

Más tarde, manifestaron a este medio: “La Federación Regionalista Verde Social (FREVS) informa a la opinión pública que se ha solicitado formalmente al Servicio Electoral de Chile (Servel) el retiro de la candidatura a Senador del señor Eugenio Alejandro Canales Canales, presentada en la Circunscripción Senatorial N° 14, Región de Aysén”.

E indican: fundamentan: “Esta decisión se fundamenta en la necesidad de resguardar la coherencia política y programática de nuestro partido frente a la ciudadanía, toda vez que el candidato efectuó declaraciones públicas de apoyo a una opción presidencial contraria a la línea política acordada por nuestras instancias nacionales y al marco programático común que orienta nuestra acción política”.

Y cierran: “Con esta medida, la FREVS reafirma su compromiso con la transparencia electoral, la lealtad política y el respeto al electorado de Aysén y de todo Chile”.