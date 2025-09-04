Un acto en el teatro municipal y el paseo de una piedra por la ciudad: la polémica “conmemoración” del Golpe de Estado que preparan en Linares para el 11 de septiembre

En el Teatro Municipal de la comuna se congregarán este 11 de septiembre quienes celebrarán el golpe de Estado protagonizado por Augusto Pinochet, y luego pasearán por la ciudad un monolito aludiendo a la fecha. La convocatoria es "con la finalidad de recordar y rendir homenaje a todos quienes hicieron posible la liberación nacional que permitió al pueblo chileno retomar la senda de desarrollo, seguridad, bienestar y dignidad".

Quienes frecuentan o viven en Linares están habituadas a que en septiembre hay un grupo de personas que se reúne a “conmemorar” el golpe de Estado de 1973.

Según comentan desde el municipio, son iniciativas autoconvocadas que en la comuna se hacen anualmente, e incluyen un paseo en masa por la ciudad cargando un monolito en honor a Augusto Pinochet, el cual estuvo en la plaza de Linares que llevaba el nombre del dictador por cincuenta años.

Las instancias si bien son convocadas por personas pinochetistas de la zona, no corresponde a una organización con personalidad jurídica ni mucho menos una directiva, aseguran desde el municipio, y “deben haberlo solicitado por el conducto regular y pagando los derechos por ocupación de ese espacio”, comenta el alcalde de Linares, Mario Meza (RN).

“Espero llenar el teatro”

Según comenta Jaime Rivera, uno de los organizadores de la convocatoria, la idea es que quienes asistan a la cita se reúnan en el Teatro Municipal de la comuna a las 19:00 horas, para luego realizar un recorrido por la ciudad con el monolito.

“Es un acto muy solemne, muy emotivo para nosotros”, comenta Rivera a “The Clinic”.

Según se lee en la convocatoria que el grupo de adherentes difundió (ver foto), es “con la finalidad de recordar y rendir homenaje a todos quienes hicieron posible la liberación nacional que permitió al pueblo chileno retomar la senda de desarrollo, seguridad, bienestar y dignidad”.

Con todo, entre vecinos y en redes sociales la convocatoria también ha generado reparos. Sin embargo, el organizador comenta que se reunirán de todas formas, y que incluso “espero llenar el teatro”, comenta Rivera.

Y agrega: “En Linares desde hace muchos años se celebra el aniversario del pronunciamiento cívico militar del año 1973. Honor y gloria para quienes nos salvaron de las garras del marxismo. Somos amantes orgullosos de nuestra patria, de sus costumbres, de nuestras tradiciones. De nuestras fuerzas armadas y de orden”.