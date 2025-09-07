Musante acusa al Partido Nacional Libertario de difundir una imagen suya “absolutamente distorsionada” y emplaza a Kaiser

"Le preguntó al candidato presidencial Johannes Kaiser si valida esta forma violenta de hacer política", manifestó la parlamentaria oficialista al hacer su acusación. El emplazado Kaiser, en tanto, respondió y comprometió una revisión. "Si son de nuestra cuenta oficial y son ofensivos, tomaré medidas correctivas", sostuvo.

Compartir

La diputada Camila Musante (IND-PPD) acusó que cuentas oficiales en redes sociales del Partido Nacional Libertario (PNL) han difundido una imagen suya “absolutamente distorsionada”, por lo que emplazó a su líder, Johannes Kaiser, a tomar cartas en el asunto.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Musante realizó su acusación. “El Partido Nacional Libertario, a través de sus cuentas oficiales, comparte una imagen mía absolutamente distorsionada, con la finalidad de provocar daños”, partió expresando.

“Le preguntó al candidato presidencial Johannes Kaiser si valida esta forma violenta de hacer política, porque hay un solo nombre para aquellos que atacan detrás de una pantalla escondiendo su cara: cobardes”, continuó.

La acusación de Musante tuvo respuesta por parte del emplazado Johannes Kaiser, quien le planteó lo siguiente a su colega en la Cámara Baja: “Tenga la amabilidad de hacerme llegar los pantallazos. Usted tiene mi WhatsApp. Si son de nuestra cuenta oficial y son ofensivos, tomaré medidas correctivas”.

Pero Kaiser no se quedó ahí y le dijo a Musante: “Usted en múltiples ocasiones se ha referido a mi persona torciendo la verdad. Es importante que usted se aplique el mismo criterio que aplica a otros”.

Tras aquella respuesta, la parlamentaria oficialista volvió a pronunciarse en sus redes sociales. Afirmó enviarle los pantallazos a Kaiser y le dejó un nuevo mensaje al líder del PNL: “La razón por la que lo envié a ética fue por sus dichos respecto de la dictadura. Estoy convencida que en política se atacan las ideas y no las personas”.

Asimismo, estableció que “jamás he difundido una imagen de un colega diputado burlándome de su aspecto físico”.