“La memoria de este país la tratan de borrar con todos los medios posibles”: La crítica de José Benoa, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025

Este jueves el académico de 80 años, José Bengoa, fue reconocido por el Mineduc con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025. En conversación con The Clinic, Bengoa reflexiona sobre el panorama político actual : "Hay una política de una serie de sectores por hacer olvidar (...) Agradezco que me hayan dado este premio, porque me dan una voz más fuerte para decir; no olvidemos, aquí hay memoria", cuenta.

El pasado jueves 4 de septiembre, el Mineduc entregó a José Bengoa el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025. Bengoa es un destacado antropólogo e investigador de 80 años, reconocido por su trabajo en materia indígena y de la comprensión de la historia social de Chile. En conversación con The Clinic, Bengoa critica el panorama político actual.

Bengoa es licenciado en Filosofía, con postgrados en Antropología y Ciencias Sociales. Fundó la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde actualmente ejerce como académico de pregrado y en el Doctorado en Estudios Latinoamericanos.

En conversación con The Clinic, José Bengoa se refirió al escenario político actual, vinculado a la reciente polémica por el uso de cuentas bots dedicadas a la difusión de información falsa. Además, expresó su opinión sobre de los dichos de candidatos presidenciales acerca de la dictadura. Recordemos que durante abril Evelyn Matthei se mantuvo en el centro de las críticas tas afirmar que las muertes del golpe de Estado de 1973 eran “inevitables”.

“La memoria de este país la tratan de borrar con todos los medios posibles. Hemos sabido en el día de ayer y hoy el escándalo de estos grupos secretos que emiten noticias falsas. Bueno, todo eso lo sabíamos en general, ahora lo estamos sabiendo en particular. Y con la dictadura pasa lo mismo”, asegura.

“Yo agradezco que me hayan dado este premio, porque me dan una voz un poquito más fuerte para decir; no olvidemos, aquí hay memoria”, agrega.

Bengoa cuenta que toma este reconocimiento como una “pequeña medida de reparación”. Durante la dictadura, el 1 de octubre de 1973, el académico fue expulsado de Universidad de Chile donde hacía clases. “Que tres rectores tomaran la decisión de darme el Premio Nacional es un poco una reparación, porque yo nunca más pude volver a la universidad”, cuenta.

Dentro del jurado que le otorgó el reconocimiento, se encontraban la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, el rector de la Universidad de Santiago, Rodrigo Vidal, y el vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Luis Riveros.

José Bengoa: “Aquí hay una política de una serie de sectores por hacer olvidar”

Bengoa menciona que, a lo largo de los años, en Chile se han reducido asignaturas “esenciales” para los jóvenes del país. “Suprimieron las clases de educación cívica y las clases de filosofía, redujeron las clases de historia y ciencias sociales al mínimo en los colegios. Todo eso, ¿para qué? Para que la gente no se acuerde de la dictadura que ocurrió en este país, que fue atroz”, afirma.

“Aquí hay una política de una serie de sectores por hacer olvidar”, agrega.

“Todo lo que yo escribo tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la memoria de los indígenas, de los pobres, de los campesinos. Una sociedad se forma a partir de la memoria. Una sociedad que no tiene memoria no es sociedad, es una agrupación de zombis”, sentencia.