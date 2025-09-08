Inflación sorprende: IPC registra nula variación en agosto y dato anual se modera a un 4%

Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,0% en agosto. Con esto, la inflación anualizada en el país bajó a 4%.

La inflación en el país exhibió una importante moderación en agosto, con una nula variación mensual que llevó el dato anual a bajar a 4%, un respiro tras la fuerte alza de 0,9% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en julio.

Así lo informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su reporte, en el que señala que “en agosto de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 2,9% en el año y de 4,0% a doce meses”.

Junto con ello, el INE destaca que “cinco de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia”.

Por otro lado, entre las divisiones con descensos en sus precios, el ente estadístico menciona que destacaron equipamiento y mantención del hogar (-1,2%) con -0,072 puntos porcentuales (pp.) y transporte (-0,5%) con -0,067pp.

Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,113pp.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%), con una incidencia de 0,192pp, concluye el INE.

Variación por producto en agosto

Por producto, el INE resaltó la disminución mensual de 1,7% en el precio de la gasolina, también la caída de 2,2% en el valor del pan y la baja de 3,9% en el precio del vino.

La carne de vacuno, en tanto, aumentó 2,2% en agosto, mientras que el valor de las cecinas creció 2,5%. La entidad estadística también destacó el alza mensual de 0,6% que presentaron los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares.