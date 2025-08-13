Suprema ratifica multa de $2 mil millones contra CGE por deficiencias en servicio en varias comunas de la Región del Maule

La Corte Suprema ratificó una multa que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) le impuso a la empresa distribuidora Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) por superar un indicador de indisponibilidad del suministro eléctrico en varias comunas de la Región del Maule en 2021.

La edición de El Mercurio de hoy revela que en diciembre de 2023, la SEC había multado con 30.000 UTM -equivalentes a $2.059.410.000) a CGE porque había sobrepasado el límite máximo del indicador Saidi (índice de duración promedio de interrupción del sistema, por sus siglas en inglés), estableciendo en la normativa sectorial vigente, en las comunas de Hualañé, Maule, Molina, Parral, Retiro, Sagrada Familia, San Clemente, San Javier, Teno, Vichuquén, Talca, Curepto, Pelarco, Pencahue, Río Claro y San Rafael.

En concreto, la sanción impuesta a CGE por este caso fue la más alta que cursó el fiscalizador eléctrico durante ese año, según información de la SEC. “El hecho de que existan horas promedio de duración de las interrupciones por sobre el límite máximo permisible habla de un comportamiento deficiente de la empresa”, dijo la SEC en ese entonces.

Así, el fallo de la Corte Suprema del 4 de agosto de este año confirmó el dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago de diciembre de 2024. Ambos tribunales coincidieron en que la SEC había calculado correctamente la multa impuesta.

“La determinación del valor de la multa en ningún caso obedece a una cuestión antojadiza”, señaló en su dictamen la Corte Suprema, ya que las infracciones gravísimas -como la cometida por CGE- tienen un tope de multa de 120.000 UTM -$8,2 mil millones-.

Asimismo, el máximo tribunal confirmó que CGE incumplió la normativa. “Se constató la transgresión a la normativa eléctrica vigente, a juzgar de acuerdo con la información mensual entregada por la misma empresa”, indicó.