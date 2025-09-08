¿Selfie con Jadue?: Jeannette Jara inicia sesión de fotos junto a candidatos al Congreso y no planea posar con el exalcalde de Recoleta

Al interior del comando de la candidata pesa en la decisión que el exjefe comunal cuente con un proceso judicial en curso y por el que la Fiscalía pide 18 años de cárcel. Buscan evitar la apertura de un flanco que pueda tener un efecto negativo sobre la candidatura del oficialismo. Ayer comenzaron a tomarse las instantáneas desde el Hotel Fundador, lugar al que asistieron los interesados y al que Jadue no puede asistir debido a que pesa sobre él la medida cautelar de arresto domiciliario. Si se concretase una foto, Jara debería visitarlo en su casa en La Reina.

Por Jorge Palacios y Rodrigo Córdova

Compartir

Varios focos, bastante maquillaje y hasta un perro se vio el día de ayer en el Hotel Fundador, punto neurálgico al que los candidatos al Congreso de los partidos del oficialismo llegaron para tener una sesión de fotos y posar junto a la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara (PC), instantánea que será utilizada para la campaña de quienes aspiran ser electos como diputados y senadores en los próximos comicios de noviembre.

Por allí pasaron, por ejemplo, la diputada Daniella Cicardini (PS) —candidata al Senado por Atacama—, Li Fridman (ind.-PS), candidata al distrito 12; el diputado Jorge Brito (Frente Amplio), candidato a la reelección en el distrito 7, y quien llevó a su perro a la sesión, Salim, con el que, incluso, posó la abanderada; la diputada Alejandra Placencia (PC), candidata a la reelección en el distrito 10; entre otros.

Jara junto al perro de Brito, Salim.

Pero quien no asistió hasta la sede del hotel, ubicada en Serrano (cerca de la mayoría de los partidos de centroizquierda), fue el candidato a diputado por el distrito 9 del PC y exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El exjefe comunal se encuentra con arresto domiciliario por su rol como administrador de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, por la cual la Fiscalía Centro Norte le ha investigado por cuatro delitos relativos a corrupción —por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal— y, además, ha solicitado 18 años de cárcel de condena.

La situación judicial del exalcalde de Recoleta ha sido un tema para su candidatura al Congreso, puesto que hace unos días RN buscó impugnar —sin éxito— la confirmación de su nombre ante el Servicio Electoral (Servel). No obstante, tras el fallido intento, persistieron: esta vez apelaron al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para bajar su candidatura.

Por ahora, no obstante, Jadue figura como candidato porque, de acuerdo a los antecedentes recopilados por el Servel —y dados a conocer por este medio—. “no se recibió al cierre de las actualizaciones al Registro Electoral, que venció el 28 de junio recién pasado, comunicación alguna desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial relativa a la existencia de alguna acusación por delito que merezca pena aflictiva referida a don Oscar Daniel Jadue Jadue“.

Jeannette Jara y Daniel Jadue cuando el segundo auspiciaba la candidatura de la primera a la alcaldía de Conchalí.

¿Habrá foto con Jadue?

Por estos días, Jara está preparando su participación en el primer debate televisivo de todos los candidatos presidenciales que realizará Chilevisión el miércoles por la noche. Es por ello que su agenda se ha visto modificada.

De hecho, originalmente hoy lunes y mañana martes tenía contemplado visitar a la Región de Los Ríos y La Araucanía, respectivamente, como parte de su gira nacional por el país. No obstante, aquellas visitas quedaron suspendidas: hoy continuará tomándose fotos con candidatos —entre ellas Irací Hassler (PC), candidata por el distrito 10—, y mañana preparará su participación en el debate desde Santiago.

Al interior del comando de Jara, en todo caso, ratifican dos cosas. Una de ellas es que Jara no se ha tomado la foto con Jadue y la segunda es que no tiene contemplado hacerlo, según afirman.

En los equipos existe conciencia de que la situación judicial de Jadue es compleja, y que podría traer consigo un efecto negativo en la candidatura si es que aquello prospera en desmedro del exalcalde. Por ello, en el comando hay intención de evitar ese flanco que se podría generar a partir de aquello.

De hecho, como ejemplo se remiten a lo que hizo la UDI con el diputado Miguel Ángel Calisto, figura que quería ser llevada por Demócratas como candidato al Senado por Aysén, pero que el gremialismo desistió por su lío judicial —hay una solicitud de desafuero en su contra por un eventual fraude en asignaciones— y el impacto que podría tener en la candidatura de Evelyn Matthei (UDI).

Desde el equipo de Jadue, en tanto, sostuvieron que la foto con Jara no depende de él ni del equipo que le apoya en su candidatura. Y, asimismo, se remitieron a que la agenda de la candidata era exclusiva de su comando.

En el pasado ambos han compartido una foto de campaña. Ocurrió en 2021, cuando Jadue posó junto a Jara cuando esta última compitió como candidata a alcaldesa de Conchalí. Perdió frente al actual edil René de la Vega.