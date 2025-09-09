Contraloría detecta graves fallas en el SAE: se pudo postular con RUT de persona fallecida y sistema impide garantizar trazabilidad

Un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) detectó ciertas fallas en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), como el hecho de que se haya podido postular con el RUT de una persona fallecida, y que la plataforma no cuente con una bitácora que permita revisar cambios hechos después de una semana.

Compartir

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) fue puesto en marcha en 2016, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, para cumplir con el fin a la selección establecido en la Ley de Inclusión, y evitar, por ejemplo, las largas filas de apoderados postulando en establecimientos de renombre. No obstante, la Contraloría General de la República (CGR) detectó ciertas vulnerabilidades en este mecanismo.

Un informe elaborado por el ente contralor, al que tuvo acceso El Mercurio, comprobó, entre otras cosas, que se pudo realizar una postulación con el RUT de una persona adulta fallecida, sin que el sistema emitiera alerta alguna.

Las fallas del SAE

En concreto, la entidad realizó un seguimiento a una revisión de 2023, y menciona diversos reparos al sistema. Así, además de poder postular con el RUT de una persona fallecida, el SAE solo conserva “logs” -registros técnicos que permiten rastrear quien ingresó y qué acciones realizó- por un periodo de una semana, lo que impide garantizar la trazabilidad y dificulta detectar irregularidades transcurrido ese plazo.

De acuerdo a Contraloría, a la fecha de la revisión existían más de 280 mil campos en blanco en estos registros, “lo que produce una falta de control al momento de revisar las transacciones de la base de datos”.

Anteriormente, el SAE había registrado problemas con las listas de espera de los escolares, pero estas no avanzaban como se esperaba, o bien la asignación de establecimientos era muy lejos de donde estaba el alumno.

Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la Universidad del Desarrollo, señaló a El Mercurio que el informe de Contraloría “advierte serias vulnerabilidades en el SAE”, puntualizando que “la ausencia de controles adecuados permite la manipulación de información, debilita la trazabilidad de los proceso y abre espacio para fraudes o errores que afectan la confianza de las familias”.

“Además, se compromete la rendición de cuentas del sistema, erosionando la credibilidad de una política pública que ya está fuertemente cuestionado por las familias”, acotó Bravo.