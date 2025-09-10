El despliegue digital de los candidatos republicanos al Congreso junto a Kast que contrasta con el de Chile Vamos y Matthei

Si bien aún no comienza el período oficial de campaña, en la colectividad buscan sacar provecho del buen momento de su abanderado presidencial en las encuestas y ampliar su representación en el Parlamento a cerca de 20 diputados y al menos dos senadores, por lo que cada uno se ha preocupado de figurar junto al exdiputado en sus redes. En la tienda aseguran que aquello dista de lo que ocurre en Chile Vamos con su abanderada presidencial, algo que buscarán relevar de cara a primera vuelta. En la colectividad tampoco ha pasado desapercibido el estreno de gráficas que se asemejan a la de republicanos, como la de la RN Camila Flores.

Si bien la campaña rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias comienza oficialmente este 17 de septiembre, en redes sociales para varios candidatos al Congreso el despliegue ya comenzó. Así al menos lo señalan miembros del Partido Republicano, donde sus distintos representantes ya decidieron publicar fotos en sus redes junto a su abanderado presidencial, José Antonio Kast.

En la colectividad están expectantes de ampliar su bancada parlamentaria tanto en la Cámara como en el Senado. De hecho, al interior de la tienda señalan que podrían conseguir cerca de 20 diputados y al menos dos senadores.

Es por eso que consideran que deben explotar la “marca” del partido, la cual ya le generó buenos resultados en la elección de consejeros constitucionales de 2023, donde obtuvieron la primera mayoría y más del 35% de los votos.

Pero también los republicanos buscan aprovechar las positivas cifras que logra José Antonio Kast en las encuestas, en las cuales se acerca al 30% de las preferencias, lo que consideran que favorecerá el número de votantes que también respalden a sus representantes al Parlamento. Esto, a diferencia de su campaña de 2021, en la que recién Kast comenzó a escalar en los sondeos en los últimos dos meses de cara a la primera vuelta.

Así, varios de sus candidatos decidieron figurar en sus fotos de perfil junto a José Antonio Kast. Así se ve en los casos de diputados que van a la reelección como José Carlos Meza (distrito 9) y Juan Irarrázaval (distrito 14), o algunas de sus nuevas cartas al Parlamento, como Pollyana Rivera (distrito 1), Rafael González (distrito 7), Emiliano García y Macarena Santelices, (ambos del distrito 12), y Leandro Kunstmann (distrito 24).

Lo mismo hacen algunos de sus postulantes al Senado, como Ruth Hurtado (La Araucanía) y Sofía Cid (Atacama).

Los otros, en tanto, ocupan sus espacios de redes como Instagram para realizar un juego de fotos con la imagen de Kast.

Contraste con Chile Vamos

En el Partido Republicano señalan que este despliegue digital contrasta con el que se ha dado con varios de los candidatos que presenta Chile Vamos al Congreso, los cuales hasta ahora no figuran en imágenes junto a la abanderada de la coalición, Evelyn Matthei. Algunos, de hecho, no hacen menciones a los partidos del conglomerado (la UDI, RN y Evópoli).

En los republicanos, además, ha sido comentado internamente que la diputada RN Camila Flores estrenó una gráfica con una letra “C” que se asemeja al emblema de los republicanos, que contiene una estrella y un círculo. Además, utiliza el eslogan “la derecha valiente”.

En cambio, los presidentes de la UDI y Evópoli, Guillermo Ramírez y Juan Manuel Santa Cruz, quienes competirán por un escaño como diputado por el distrito 9, sí figuran en publicaciones junto a Matthei.

En Chile Vamos explican que como aún no comienza la campaña de manera oficial, muchos aún no han publicado imágenes junto a la candidata Matthei. Recuerdan, de hecho, que las sesiones de foto que se realizaron en las últimas semanas llegó un buen número de candidatos.

También indican que varios de sus postulantes han estado en actividades en regiones con Matthei o llegaron a su reciente relanzamiento de campaña, realizando en la sede de su comando en Enrique Foster. Por lo mismo, descartan que haya una intención de no hacer campaña junto a su abanderada.

Con todo, los republicanos han buscado realzar que en las últimas semanas han logrado sumar a su campaña a distintos nombres que han estado ligados a Chile Vamos y especialmente a los gobiernos de Sebastián Piñera.

Así pasó con el exministro Rodrigo Álvarez o exsubsecretarios como Ricardo Irarrázabal y Álvaro Cruzat. Ayer, de hecho, el timonel republicano, Arturo Squella, destacó en sus redes el reciente apoyo a Kast de ex seremis que fueron parte de esa administración.

En Chile Vamos, de todos modos, han recalcado que estos no se tratan de descuelgues debido a que son nombres que nunca estuvieron trabajando con Matthei. Asimismo, han manifestado una “incoherencia” al interior de los republicanos se celebrar estos aterrizajes en circunstancias de que antes se declararon opositores al gobierno de Piñera.