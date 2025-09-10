La “joya de la corona”: el potencial del distrito Collahuasi-Quebrada Blanca, el corazón chileno del nuevo gigante minero Anglo Teck

La minera británica Anglo American adquirirá a la canadiense Teck, y la fusión entre ambas dará origen a un nuevo gigante del cobre, que se llamará Anglo Teck. Esta empresa contará con yacimientos chilenos importantes, como Los Bronces, El Soldado, parte de importante de Collahuasi, Quebrada Blanca, entre otros.

Y es que la compañía resultante contará con más de la mitad de su producción en nuestro país, considerando que Anglo opera los yacimientos Los Bronces, El Soldado y la fundición Chagres, además posee el 44% de Collahuasi. Por su parte, Teck es dueña de Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo. “La unión de ambas compañías da origen a un nuevo gigante del sector, que escala posiciones en el top 10 de mayores productores de cobre del mundo”, destaca en conversación con The Clinic Martín Muñoz, analista del Mercado de Minerales de Plusmining.

Muñoz también destaca que según lo informado por ambas compañías, la producción atribuible combinada alcanza las 899 mil toneladas anuales de cobre, además de una cartera diversificada con hierro premium, zinc, fundiciones integradas y activos de manganeso.

Además, resalta que “en Chile el distrito Collahuasi – Quebrada Blanca se encuentra entre los más ricos en reservas de cobre a nivel mundial. Mientras antes ambas operaciones funcionaban de manera independiente, hoy el foco podría estar en aprovechar sus sinergias”.

El potencial del distrito Collahuasi-Quebrada Blanca

El anuncio, a juicio del analista, pone especial énfasis en las sinergias entre Collahuasi y Quebrada Blanca, debido a su cercanía geográfica. En ese sentido, comenta que “una de las iniciativas más destacadas es la posibilidad de, en un futuro, procesar mineral de Collahuasi en la planta de Quebrada Blanca, lo que podría incrementar la producción anual en unas 175 mil toneladas de cobre”.

Sobre esto, dice que el enfoque refleja una “tendencia en la minería hacia la generación de valor mediante la coordinación de activos cercanos, a fin de enfrentar los crecientes desafíos”. Un ejemplo emblemático de esta modalidad es la coordinación entre Andina y Los Bronces.

Respecto de la oportunidad que se abre para Chile con la unión de Anglo y Teck, Muñoz declara que “esta fusión es estratégica e industrialmente coherente, con un alto potencial de creación de valor. El distrito Collahuasi-Quebrada Blanca se perfila como la verdadera ‘joya de la corona'”.

“La fusión espera capturar US$800 millones anuales antes de impuestos en sinergias recurrentes, alcanzando cerca del 80% hacia el segundo año y con plena madurez al cuarto año. Además, a través de la integración Collahuasi-Quebrada Blanca, esperan generar US$1.400 millones adicionales de EBITDA (base 100%) anuales entre 2030 y 2049”, apunta.

Eso sí, advierte que esta situación “claramente no viene sin costos”, ya que “para capturar las sinergias recurrentes, se espera un costo de US$700 millones distribuidos en los primeros tres años. Además, para la integración plena del distrito y sus sinergias operacionales, se espera un costo de US$1.900 durante los primeros cuatro años tras la finalización de la transacción”.