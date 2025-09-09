Codelco celebra fusión entre Anglo y Teck para crear nuevo titán del cobre: “Fortalece la posición de Chile como líder indiscutido en la producción”

La nueva empresa, que surge de la fusión entre Anglo American y Teck, se llamará Anglo Teck, y tendrá un valor superior a los US$50 mil millones. Esta compañía tendrá su sede en Vancouver y su cotización principal será en Londres.

El gigante minero británico Anglo American y la compañía canadiense Teck Resources concretaron este martes un acuerdo de fusión -uno de los más importantes en minería en más de una década-, para crear una compañía de más de US$50 mil millones. De acuerdo a medios internacionales, la nueva empresa se llamará Anglo Teck.

El nuevo grupo “será uno de los mayores productores mundiales de cobre”, según destacaron en un comunicado ambas compañías, que esperan concluir la operación de aquí a 12 o 18 meses, dependiendo de los obstáculos regulatorios.

Así, la nueva entidad cotizará principalmente en Londres, pero tendrá su sede mundial en Vancouver, en el oeste de Canadá, consignan medios internacionales. Los accionistas de Anglo American poseerán alrededor del 62,4% de la empresa y los de Teck, cerca del 37,6%.

“Tenemos la oportunidad única de reunir dos sociedades mineras muy reputadas, cuyas carteras y necesidades son profundamente complementarias, y que comparten valores comunes”, declaró Duncan Wanblad, director general de Anglo American, que se pondrá al frente de la nueva empresa.

La fusión otorga a Anglo acceso a la codiciada cartera de minas de cobre de Teck tras un periodo en el que ha sido objeto de adquisición y se ha enfrentado a la presión de sus accionistas. “Esto parece un golpe maestro para Anglo American y, si tienen éxito, será una gran jugada, ya que están asegurándose activos de cobre de alta calidad que la industria ha estado codiciando”, declaró Duncan Hay, analista de minería de Panmure Liberum a Bloomberg.

Cabe consignar que la mina insignia de Teck es el proyecto cuprífero Quebrada Blanca 2 en Chile, mientras que Anglo posee una participación en la mina vecina Collahuasi, lo que podría ofrecer oportunidades para elevar la producción y las ganancias al combinar ambas operaciones.

Máximo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco, también se refirió a la fusión, y dijo: “Felicitamos el anuncio realizado hoy por Teck y Anglo American, que representa una operación de gran relevancia para la minería mundial. Esta integración une activos de extraordinario valor, como Quebrada Blanca y Los Bronces, y fortalece la posición de Chile como líder indiscutido en la producción de cobre”.

“Para Codelco, es motivo de satisfacción ver cómo nuestro país consolida su liderazgo global en este mineral estratégico, y cómo seguimos avanzando como empresa en alianzas que potencian el desarrollo de una minería responsable, competitiva y de futuro”, añadió.

Anglo American, fundada en 1917 en Sudáfrica por Ernest Oppenheimer, es actualmente una de las mayores compañías mineras del mundo, cotizada tanto en Londres, donde tiene su sede, como en Johannesburgo.

En 2024, Anglo American rechazó una oferta pública de adquisición (OPA) de varias decenas de miles de millones de dólares por parte de su rival australiano BHP, que buscaba crear un gigante del cobre.