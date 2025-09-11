Avanza el plan para implementar el pago con tarjeta electrónica o QR del transporte público en comunas del Gran Valparaíso

El Ministerio de Transportes publicó la licitación para implementar un sistema de recaudación electrónica en el transporte público del Gran Valparaíso. El nuevo sistema permitirá pagar con tarjeta electrónica, QR y tarjetas bancarias, incluyendo beneficios para estudiantes y personas mayores, similar al modelo de la Región Metropolitana.

El Ministerio de Transportes publicó la licitación para implementar el servicio de recaudación electrónica en el transporte público de diferentes comunas de la Región de Valparaíso. Particularmente, lo que se busca es que el 100% de las micros de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Quintero y Puchuncaví se puedan pagar con una tarjeta o de forma electrónica.

Esa licitación se suma a publicaciones similares que se han hecho en otras regiones del país. Hoy en día solo la Región Metropolitana, con el pago QR, Chillán con el pago de tarjetas bancarias, algunos servicios de Valparaíso, y Temuco cuentan con este formato de pago activo.

Una vez que se ponga en práctica, en el Gran Valparaíso los usuarios de transporte público podrán pagar con tarjetas electrónicas, el celular a través de un QR y tarjetas bancarias, así como los estudiantes con la TNE. Esto funcionaría como la Bip en la Región Metropolitana y el pago con QR de la aplicación Red y de servicios bancarios.

Las personas mayores también podrán acceder a una tarjeta especial con beneficio tarifario. Con esto se habilitarán diferentes métodos para pagar: Tarjeta de Transporte cerrada (Adulto y Persona mayor); TNE, Código QR, y a través de la aplicaciones de tarjetas bancarias y de billeteras electrónicas.

Para la correcta implementación se considera la instalación de 630 puntos de carga de saldo y venta de tarjetas a lo largo de Valparaíso.

La implementación del pago con tarjeta en el Gran Valparaíso

Sobre plazos de implementación, no se ha definido cuándo entraría en práctica, considerando que recién ayer se publicó la licitación.

Sin embargo, en el Ministerio de Transportes estiman un período máximo de seis meses de convivencia entre el pago en efectivo y el pago electrónico, una vez que entre en práctica. Esto, por cierto, está sujeto a evaluaciones mensuales.

Durante el periodo en que empiece a operar se considera un trabajo para orientar a la ciudadanía. Esto implica campañas de enrolamiento a personas mayores, y de verificación del chip de la TNE para estudiantes.