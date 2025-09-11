Directores de Enjoy acusan millonaria estafa: usaron sus Claves Únicas para abrir tarjetas y pedir crédito automotriz para comprar un auto de lujo

Tres directores de la operadora de casinos Enjoy denuncian que fueron víctimas de fraude de datos, luego de que su Clave Única fuera modificada. En el caso de uno de los empresarios, con los datos que obtuvieron a través de su Clave Única, abrieron dos tarjetas de crédito nuevas y solicitaron un crédito automotriz para comprar un auto de lujo. "Se supone que hay una nueva ley que obliga al sector privado a ser super cuidadoso con la información personal. Esta gente accede a datos sensibles tuyos, y aparentemente accede a través del Estado", advierte uno de los directores.

Los directores de la operadora de casinos Enjoy denuncian que fueron víctimas de fraude luego de que su Clave Única fuera cambiada. Sus contraseñas fueron usadas para solicitar cambios de AFP, tarjetas de crédito y un crédito automotriz.

El presidente de la empresa, Jaime Maluk, y uno de sus directores, Jorge Cisternas, relataron al Diario Financiero que “a partir de julio nos empezaron a llegar notificaciones y correos de que nuestra Clave Única había sido cambiada”. De los ocho directores de Enjoy, tres fueron víctima de la vulneración de su clave.

El hecho se dio luego de que los directores compartieran una fotocopia de su cédula de identidad, que posteriormente fue enviada a un banco y al regulador de la industria, La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Realizaron estos trámites con el fin de ser autorizados como directores de algunas filiales operacionales de sus casinos.

Jaime Maluk se dio cuenta de que estaban usando sus datos personales por un llamado de su AFP: le preguntaron por qué se quería cambiar de administradora. En el caso de Jorge Cisternas, con los datos que obtuvieron a través de su Clave Única, abrieron dos tarjetas de crédito nuevas que él no solicitó. Una era de Líder Bci y otra de Hites, y con ellas, pidieron un crédito automotriz para comprar un auto de lujo.

“Esta gente accede a datos sensibles tuyos, y aparentemente accede a través del Estado”

Al percatarse de la estafa, solicitaron ayuda a través de la plataforma de Clave Única, por medio de un formulario que va dirigido al Registro Civil.

Aseguran que la respuesta que les dieron desde el Registro Civil fue que “la administración de la Clave Única recae en la división de Gobierno Digital dependiente del Ministerio de Hacienda” y les entregaron un enlace para se comunicaran con ellos. “Al contactarlos por ese enlace, la respuesta fue que me comunicara por el Registro Civil”, relatan.

“Es una preocupación constante y permanente: desde julio que hay que estar monitoreando que está pasando con nuestra Clave Única o si están solicitando algún crédito en algún lugar”, señala Maluk. “Se supone que hay una nueva ley que obliga al sector privado a ser super cuidadoso con la información personal. Esta gente accede a datos sensibles tuyos, y aparentemente accede a través del Estado”, agrega.

Además, adelantaron que presentarán una querella ante la Fiscalía en contra de quién resulte responsable y enfatizaron en que es responsabilidad del Estado “implementar de forma urgente mecanismos más robustos de seguridad para la Clave Única”.