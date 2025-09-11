El round directo entre Kast y Jara y la ofensiva de Parisi con Matthei: los momentos que marcaron el primer debate entre los ocho presidenciables

Casi tres horas duró el primer intercambio que tuvieron los aspirantes a La Moneda que aparecerán en la papeleta del 16 de noviembre, donde destacó la estrategia que tomó el abanderado del Partido de la Gente que apuntó especialmente a la candidata de Chile Vamos y que llevó, incluso, a un llamado de atención desde los panelistas. También fue protagonista la abanderada del oficialismo, que buscó poner sobre la mesa los bots y trolls de Internet y por los que ha instado a que el líder del Partido Republicano dé una explicación.

A las 21:33 horas de este miércoles fue el momento en que los ocho candidatos presidenciales para los comicios de noviembre se dispusieron en los podios que tenía asignado cada uno para dar inicio al primer debate televisado, emitido por Chilevisión.

José Antonio Kast (Partido Republicano), Jeannette Jara (PC), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (PDG), y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés estaban atentos a las indicaciones que dieron los panelistas al inicio de la transmisión.

Fue en momento en el que se detalló la estructura de la instancia y cómo sería la dinámica del primer segmento, que consistía en conversar sobre tópicos para los cuales cada candidato tenía en su poder el control de tres minutos cronometrados para hablar.

No pasaron muchos minutos para que surgieran las primeras chispas, y entre los dos punteros en encuestas: el candidato republicano y la abanderada del oficialismo.

El temprano cara a cara entre Kast y Jara y la “decepción” de Mayne-Nicholls

El primer tema propuesto en el debate fue si el tono de la campaña, a raíz de las últimas revelaciones de “odio político” dadas a conocer por el medio de comunicación que organizó el debate, afectaban a la democracia.

Artés —el único hombre que no llevaba corbata— fue el primero en hablar y agradeció por ser invitado a la instancia, la única de ese tipo en la que había sido invitado, y acusó que había “discriminación”. Pero fue Parisi quien inició los disparos entre pares: dijo que había candidatos que hacían “show” porque los atacaban. “Yo quiero ser presidente para defender a los chilenos, no para defenderme”, dijo el candidato PDG.

José Antonio Kast. Foto: The Clinic.

Después de él fue Jara quien dijo que lo bueno de los espacios en vivo era “que los bots no pueden instalar mentiras”, mensaje que ha asociado a la candidatura de Kast a través de interpelaciones directas, además de una coordinación de su comando hacia el republicano. “Es importante que quienes ocupen ejércitos de bots y trolls lo digan ante la ciudadanía”.

Kast recogió el guante, no sin antes realizar un homenaje a Charlie Kirk, activista pro Donald Trump que fue asesinado durante la jornada, e increpó a Jara de acusarlo de haber mentido en un debate de Salmon Summit: “Todavía no escucho tus disculpas”.

Tras ello, Jara reaccionó: “No te voy a permitir que me trates de mentirosa. Tú has levantado mentiras aquí y de manera cobarde (…). Tienes que tener los pantalones bien puestos y la gente tiene que saber si los bots son tuyos o no”.

El abanderado republicano retrucó, en tanto, que en Chilevisión trabaja Sergio Jara, periodista y hermano de la candidata oficialista. “Ahí te la dejo”, cerró.

Fue Enríquez-Ominami quien trató de poner paños fríos de la situación.

Al trasladarse la discusión a cómo gobernar un país polarizado, Matthei mencionó que había que cuidar el tono y, en eso, hizo una referencia característica del expresidente Ricardo Lagos: “Me interesa que la señora Juanita pueda estar bien en su casa”.

Pero Parisi retomó el punto de la polarización e identificó al resto de integrantes del debate como “parte del problema”.

“Ustedes nos llevaron a esto (…). Así han lucrado, porque son millonarios”, increpó, afirmando que vivían “pegados” en el pasado por lo que el denunciaba. “Les regalo el pasado, de verdad, pero dennos a nosotros, al PDG, el futuro”, señaló Parisi.

Franco Parisi. Foto: The Clinic.

Fue en eso en que Kaiser marcó un punto, a propósito de los dichos del abanderado PDG. “Franco esta es tu tercera elección (2013, 2021 y 2025). No eres ajeno. Eres parte del sistema político. Lo siento, es así”.

Tras la cruzada generada por la polarización fue Mayne-Nicholls quien, con tiempo de sobra a diferencia del resto de abanderados, dijo: “Fue tan agradable la previa. Y ahora no tardamos un minuto en definir el grupo de los buenos y de los malos”.

Harold Mayne-Nicholls. Foto: The Clinic.

El comentario del exdirigente de la ANFP no evitó una reprimenda de Artés hacia Parisi. “Ten mucho cuidado al decir que nos hemos enriquecido por la política. Yo nunca he sido funcionario público”, acotó el denominado “profesor en el debate.

Seguridad y migración: Kast transparenta que tiene un arma y Parisi llama a sacar a los FF.AA. a la calle

Luego del tema sobre la convivencia política y la gobernabilidad se dio espacio a la discusión de seguridad, tema que, de acuerdo a distintos estudios de opinión, es el que más interesa a los chilenos.

A partir de entonces es que Matthei, por ejemplo, dijo que no había una “bala de plata” para resolver los problemas de seguridad. “Ni la zanja ni las cárceles”, mencionó, lo que se interpretó como una referencia a las medidas propuestas por Kast.

Kaiser por su parte destacó que su candidatura era la única que proponía reformar la Fiscalía y el Poder Judicial. En tanto, Parisi propuso la creación de una policía aeroportuaria y también enfatizó que se requería “sacar a los militares a la calle”, como se hacía en la macrozona sur, que lleva más de tres años en Estado de excepción.

Respecto a la inmigración, Jara dijo ser partidaria de realizar un empadronamiento —como lo hizo el expresidente Sebastián Piñera en su segundo mandato—, mientras que Mayne-Nicholls propuso regularización y que quien no se sometiera “que se vaya”.

Kast, en tanto, retrucó la medida 90 del programa de gobierno de Jara. Allí la abanderada oficialista mencionó que los inmigrantes que fuesen condenados por la Ley de Drogas (ley Nº 20.000) serían expulsados del país. “No vamos a echar a nadie. Los vamos a hacer cumplir condena en Chile, en una cárcel para inmigrantes, y luego los vamos a echar”, dijo el republicano.

Asimismo, cuando los panelistas preguntaron a los candidatos si tenían armas de fuego, Kast fue el único en levantar la mano para decir que tenía un revólver con cinco balas, “como Carabineros”, reprochando que la policía uniformada debía poseer una pistola.

Enríquez-Ominami, aunque era parte de las discusiones, aprovechaba de lanzar dardos a Kast y a Jara por igual. Del primero decía que se había “escondido de los debates, igual que la ministra”, en alusión a la extitular del Ministerio del Trabajo.

Justamente ese rol buscó destacar Jara unos minutos después, al ser increpada por Artés y por haber cambiado el “salario vital” de $750 mil por “ingreso vital”.

Ahí Jara dijo que aumentaría el salario mínimo, “pero esto es un ecosistema. Hay que subvencionar a las pymes y apoyar que esto sea con productividad y crecimiento, así como lo hicimos creando los más de 500 mil empleos que se crearon durante el tiempo que fui ministra, y que no me los atribuyo a mí, porque no soy tan patuda”.

El comentario de la abanderada oficialista se dio en meses en que en el equipo de Matthei se ha resaltado su gestión cuando la carta de Chile Vamos fue ministra del Trabajo durante el primer gobierno de Piñera, del cual se han jactado de la creación de 1 millón de empleos.

En esos minutos también se dejó a la vista una segunda intención de Kaiser de establecer un diálogo con Jara, cuestión que la exministra rechazó. “Bah, gracias. Muy descortés”, reprochó el diputado nacional libertario. “De nada”, respondió la abanderada PC.

Jeannette Jara. Foto: The Clinic.

Enríquez-Ominami fue otro que buscó a la abanderada del oficialismo. En eso le reprochó que como izquierda “renunciaron a la acción económica, fueron ortodoxos. Ni Sebastián Piñera fue tan ortodoxo como ustedes”, le cuestionó, afirmando que “nos quedamos en una agonía del modelo económico”.

Y en eso el exlíder del Partido Progresista también aprovechó de preguntarle a Jara “por qué no fui a la primaria” que realizó el sector y que erigió a la exministra como abanderada de los partidos que apoyan al Gobierno. “Prefiero hablar de los temas que les interesan a la gente, ¿les parece?”, atendió Jara.

Los líderes políticos internacionales que valoraron los candidatos en el debate

En otro momento del debate a los candidatos presidenciales se les consultó sobre referentes del mundo que estuviesen vigentes.

Kast, al ser consultado, no dio nombre en primera instancia, pero ante la insistencia, dijo que por dar un nombre sería el de Giorgia Meloni, presidenta de Italia. Jara mencionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Artés fue uno de los candidatos que no mencionó un referente internacional, sino un grupo: los BRICS, alianza a la que Chile asistió este 2025 en calidad de invitado y de la que Jara, Artés y ME-O estaban de acuerdo con integrar. El otro candidato que no dio un nombre como tal fue Parisi.

Mayne-Nicholls dijo que era muy difícil encontrar un referente al nivel de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, mientras que Kaiser mencionó a Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos en los tiempos de Richard Nixon (tiempos en que se ejecutaron golpes de Estado en Latinoamérica con influencia estadounidense) y Matthei mencionó al recientemente nombrado presidente de Canadá, Mark Carmey.

ME-O, por su parte, valoró al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Y Artés aprovechó la dinámica para afirmar que Venezuela, liderada por el régimen de Nicolás Maduro, no era una dictadura.

El cara a cara: la ofensiva fuera de acuerdo de Parisi con Matthei

Ya había transcurrido gran parte del debate cuando inició uno de los momentos más esperados de la jornada: los diálogos cara a cara.

Si bien había expectación con lo que José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami pudiesen apuntar contra Jara, dado que ambos candidatos eran los encargados de realizarles consultas a la exministra, fue Franco Parisi quien se robó la atención de la dinámica cuando interpeló a Evelyn Matthei.

“Evelyn, tú traicionaste al expresidente Piñera. Lo investigaste, lo interviniste el teléfono. Lo traicionaste”, señaló el candidato PDG mientras mostraba a la cámara una hoja impresa a color con el rostro de Piñera y con la leyenda “traicionó” en la parte superior de la imagen. Luego pasó página y levantó una nueva hoja, esta vez de Augusto Pinochet. “Evelyn, tú apoyaste a rabiar a Pinochet. Y cuando no era rentable ni productivo políticamente, lo traicionaste”.

Fue en eso cuando al candidato se le recordó desde el panel que los equipos de los comandos acordaron “utilizar sólo apuntes personales. Su equipo participó de la reunión y aceptó esa norma para todos. Sólo me gustaría recordárselo”, señaló la periodista Macarena Pizarro, mención que limitó la dinámica de las hojas de papel.

“¿Cuál es la traición que viene ahora?”, preguntó Parisi.

Luego de la interpelación y tras varios segundos en silencio, Matthei respondió: “La verdad es que no es una pregunta. Todos los chilenos se habrán dado cuenta que han sido puras agresiones y puras descalificaciones. No ha habido ninguna pregunta acá. Pero también creo que todos los chilenos conocemos que ese es el estilo del candidato Parisi. Él suele actuar así. Sobre todo contra las mujeres. A las mujeres las trata especialmente mal”.

La contraofensiva provocó una leve sonrisa en el líder PDG, quien no volvió a usar segundos dispuestos para realizar otra pregunta en el debate.

Evelyn Matthei. Foto: The Clinic

Otro momento que se destacó fue cuando ME-O cuestionó a Kast por el resultado del plebiscito constitucional de 2023. En ese proceso los republicanos eran mayoría en el Consejo Constitucional compuesto por 50 personas.

“José Antonio, usted tuvo dos tercios en 2023, junto a Evelyn Matthei, de la constituyente. Y el país le rechazó esto. El país le dijo ‘usted es demasiado ideológico’. Le dijeron que no, una buena ‘paliza electoral’. Y hoy día usted nos viene a proponer lo mismo (…). ¿Qué cree usted que va a pasar en una elección en la que usted ya fue rechazado duramente junto a Evelyn Matthei?”, le preguntó el exdiputado a Kast.

La respuesta del republicano fue poner sobre la mesa su programa de gobierno. “Estimado Marco, te traje esto de regalo: el programa. Te lo voy a regalar para que lo puedas leer (…). Hemos señalado que no vamos a levantar ningún tema que divida a los chilenos. Vamos a ir por mejorar la seguridad, el empleo, la calidad de vida las personas con mejor salud y con mejor educación, esa educación que le falta, incluso, a algunos en los debates”.