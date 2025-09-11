¿Quién fue el “ganador” del primer debate presidencial 2025?: la mirada de analistas políticos sobre el desempeño de los aspirantes a La Moneda

El pasado miércoles 10 de septiembre se realizó el primer debate presidencial 2025 de cara a las elecciones de noviembre. Por primera vez, se vieron enfrentados en un cara a cara los ocho aspirantes a La Moneda. ¿Quién fue el "ganador" y quién fue el "perdedor"? Cuatro expertos analizan el desempeño de los candidatos.

El pasado miércoles 10 de septiembre se realizó el primer debate presidencial de cara a las elecciones de presidenciales del 16 de noviembre. Participaron los ocho aspirantes a La Moneda: Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés. En esta nota, cuatro analistas políticos analizan el desempeño de los candidatos.

La analista política y decana de la Escuela de Gobierno UAI, María José Naudon, aseguró tener una ganador y un perdedor del primer cara a cara. “Para mí la ganadora es Evelyn Matthei. Tuvo un buen tono, coherente con su campaña. Fue valiente al diferenciarse de José Antonio Kast, especialmente al respaldar sin ambigüedades la reforma previsional y también cuando abordó el tema de la diferencia respecto del recorte fiscal”, relata.

“Terminó el debate con mucha solvencia en el momento que, a mi juicio, fue el mejor momento del debate, que fue el emplazamiento que le hizo Franco Parisi, donde ella mostró oficio político, dominio del formato televisivo y, sobre todo, capacidad de reacción”, agrega. “Su elemento diferenciador es que fue casi la única que jugó con la esperanza, con el elemento positivo, con las posibilidades que tiene el país”, agrega.

Por el contrario, “la perdedora fue Jeannette Jara. Se perdió en la confrontación con José Antonio Kast. No supo defenderse de los ataques que tuvo por derecha y por izquierda y, además, perdió parte de su gran capital que tiene que ver con el carisma o con la capacidad de empatía y lo llevó a un tono más duro, con menos flexibilidad emocional y una actitud mucho más enojada y molesta. Creo que eso le jugó en contra”, sentencia.

“La más débil fue Jara”: Las visiones de analistas tras el primer debate presidencial

El académico y analista político de la Facultad de Gobierno UDD, Gonzalo Müller, coincidió en que candidata Jeannette Jara tuvo un desempeño bajo. “La rival más débil, o quien todos vieron como rival más débil, fue Jara“, asegura.

“Todos tuvieron cruces muy duros con Jara, lo que era esperable porque ella lidera algunas encuestas. Se le vio muy descolocada, muy distinta a la Jeannette Jara de las primarias. Antes veíamos simpatía y seguridad, pero ayer se le vio insegura, descolocada con los ataques, incómoda, a ratos agresiva. Eso la hace la hace la gran perdedora del debate porque perdió esa esencia que había generado interés por la ciudadanía”, afirma.

Por su parte, el sociólogo y analista político, Alberto Mayol, cree que los “ataques” por parte del resto de los candidatos la complicaron: “Una cosa es el conflicto uno a uno, pero cuando se le suman varios y te dan izquierda, te dan por el centro, te dan por derecha, ese es el peor de los mundos para ella”.

El analista político Aldo Cassinelli, también coincide respecto a la puesta en escena de Jara. “La vi bastante débil. Me da la impresión que ella no se preparó para los ataques que llegaron de distintos frentes, incluyendo de frentes mucho más cercanos, como el de Artés”, asegura.

Cassinelli relata su visión sobre el desempeño de los candidatos que lideran las encuestas. “Entre los tres candidatos que claramente se disputan el paso a la segunda vuelta, Matthei fue la que sacó el mejor posicionamiento, entendiendo que ninguno destacó en términos de propuesta. Como Jara y Kast se atacaron entre ellos, le dejaron libre ese espacio, y ella lo aprovechó”, sentencia.

Harold Mayne-Nicholls, “un candidato moderado, centrado y con un mensaje que puede ser atractivo para el votante que no está tan ideologizado”

El analista político del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, se sumó al análisis. Para él, tanto a Matthei como Jara se les vio con una “postura de evitar conflictos”.

“Se vio un poco débil en minutos a la candidata Jara, que evadió permanentemente el conflicto. Y eso se puede interpretar como una señal de debilidad”, recalca. En cambio, “Evelyn Matthei, sin caer en el conflicto, tuvo la capacidad de marcar posiciones. Si bien ambas tienen una estrategia de evitar el conflicto, Matthei lo hizo mejor que Jara“, asegura.

“Vimos a un José Antonio Kast con una estrategia claramente dirigida a atacar a Jeannette Jara, lo cual uno entiende en el sentido de que ambos son los que están liderando las encuestas. Y, por otra parte, a Evelyn Matthei tratando de no caer en el conflicto y mostrarse como un estadista”, afirma.

En torno a los candidatos que han sido menos vistos en estos espacios, Campos valoró el desempeño de Harold Mayne-Nicholls. “Llama la atención positivamente la puesta en escena de Mayne-Nicholls. En un contexto bastante violento, aparece como un candidato moderado, centrado y con un mensaje que puede ser atractivo para el votante que no está tan ideologizado y que en realidad quiere soluciones“, resalta.

“Uno de los grandes argumentos que tiene su campaña es precisamente venir de afuera del mundo político. Comunicacionalmente puede ser atractivo, pero, en mi opinión no es suficiente para ganar una elección. Además, no es tan nuevo esto de venir desde afuera. Lo hemos visto en otros candidatos, como Meo y Parisi. Por lo tanto, ya no es suficiente. Tengo mis dudas de si eso alcanza para ser presidente”, sentencia.