La historia del polémico spot de Pisco Republicano que se viralizó durante el debate presidencial: “No tenemos ningún tipo de relación con el partido político”

Durante la transmisión del debate presidencial, realizado este miércoles, apareció una pieza publicitaria de un pisco chileno llamado Republicano, acompañado de una voz en off que decía "yo elijo republicano". Esto generó debate en redes sociales, donde incluso se llegó a acusar de una campaña subliminal a favor del Partido Republicano del candidato José Antonio Kast. Según Pedro Bastidas, socio fundador de la marca, todo se trató de una estrategia de marketing, y descartó algún tipo de relación con el partido homónimo.

El spot causó furor en redes sociales, llegando incluso a ser trending topic en X, sobre todo porque apareció justo durante la primera tanda de comerciales. Esto, considerando la presencia del candidato José Antonio Kast, quien pertenece a un partido que lleva el mismo nombre de la bebida.

En entrevista con LUN, Pedro Bastidas, socio fundador de la marca Pisco Republicano, aclaró la situación que los catapultó hacia el interés público. Primero, señaló que “nosotros, como Pisco Republicano, no tenemos ningún tipo de relación con el partido político homónimo, pero en absoluto”.

“El proyecto nació en 2015 y el registro de nuestra marca final es de 2017, en el Inapi”, agrega. Esto es, dos años antes de la fundación del Partido Republicano, que fue el 10 de junio del año 2019.

Además, indicó que el nombre del pisco nació como un homenaje a “las tradiciones republicanas, las tradiciones cívicas de Chile, a la noche, a la bohemia, a la música y al arte”.

Junto con ello, el socio fundador de la marca explicó al diario antes mencionado que desde hace un mes -y por primera vez- están haciendo campaña a través de la televisión y que el equipo de marketing vio una oportunidad estratégica para que el spot se volviera viral.

La estrategia de marketing de Pisco Republicano

Bastidas continuó diciendo: “Vimos la oportunidad, pensamos que existía una alta probabilidad de que entrando con el spot en la tanda del debate, esto se hiciera viral. ¿Y qué hicimos? Contactamos con el canal, gestionamos con ellos el estar en posiciones privilegiadas en las tandas, como cabeza de tanda y salida de tanda pensando, efectivamente, que se podría generar un debate y un misterio en redes sociales”.

Y eso fue justamente lo que pasó, se generó un encendido debate en redes sociales. “Hoy en día estamos muy contentos porque logramos obtener data a esta altura del partido y porque, además, logramos ser primeros en tendencia nacional, ser trending topic en X”, concluyó.