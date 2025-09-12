“Mi hijo tiene daños irreversibles”: Padre de niño que resultó empalado en el colegio pide ayuda para pagar cirugías reconstructivas

En un video publicado en Instagram, el padre del menor detalló que "hasta la fecha, mi hijo ha pasado por cinco cirugías de reconstrucción. Actualmente, depende de una colostomía para hacer sus deposiciones y de una cistotomía para poder orinar".

Compartir

Sebastián, padre de un niño TEA que resultó empalado en el colegio en medio de un recreo, utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda económica para poder costear las cirugías reconstructivas a las que se debe someter su hijo.

Fue en su cuenta de Instagram en donde el padre de Álvaro solicitó ayuda a sus seguidores mediante un video. Allí explica que el menor de 10 años, “después de varias agresiones de bullying terminó siendo agredido de manera brutal por compañeros de colegio. Por este motivo, mi hijo tuvo que ser atendido de urgencia. Hasta la fecha, mi hijo ha pasado por cinco cirugías de reconstrucción. Actualmente, depende de una colostomía para hacer sus deposiciones y de una cistotomía para poder orinar“.

“Mi hijo tiene daños irreversibles en base a todo lo vivido y con apoyo psiquiátrico y psicológico estamos logrando que él quiera salir adelante en su nueva normalidad y que recupere su autoestima. Estamos a la espera de por lo menos dos cirugías más de reconstrucción y por este medio me dirijo a ustedes para solicitar ayuda. Ayuda para costear su tratamiento e insumos médicos. Si no puedes ayudarnos de forma monetaria, de igual forma nos ayudas compartiendo este mensaje”, añadió el padre del niño.

Quienes deseen ayudar a la familia lo pueden hacer directamente por Esponsor.com o comprando números de una Rifa Solidaria. Los datos de transferencia son:

BancoEstado

Cuenta RUT: 6911843-7

A nombre de María Candia o Álvaro Higuera.

La agresión a Álvaro al interior de su colegio

El hecho ocurrió en octubre del año pasado al interior de la Escuela Cervantes Básica que depende de la Dirección de Educación Municipal de Santiago. Fue la madre del niño quien conversó con Radio Biobío para denunciar lo ocurrido. “Lo molestaban por usar lentes, por la condición TEA, la hacían bullying en los recreos, también de otros cursos más grandes. Obviamente, fue por bullying“, declaró en ese entonces.

La mujer explicó que su hijo sufrió graves lesiones luego que dos de sus compañeros lo empujaran en contra de un fierro de una estructura.

A raíz de las declaraciones de la madre del menor de edad, desde el establecimiento aseguraron que se instruyó un sumario administrativo para aclarar lo ocurrido y establecer las responsabilidades en el hecho. “Queremos destacar que los estudiantes involucrados tienen edades simulares”, añadieron.