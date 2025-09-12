Solo el primer semestre de 2025 más de 16 mil personas fallecieron mientras esperaban una atención en una lista de espera en el sector público de salud

Las listas de espera son una de las principales preocupaciones de la población, puesto que son 2.699.409 las prestaciones retrasadas en consultas (2.222.119 personas) y 412.596 en cirugías (362.373 personas), lo que en algunos casos puede significar años aguardando una atención. De quienes se encuentran en dicho registro, solo el primer semestre 16.018 fallecieron a la espera de una atención.

El 3 de septiembre el Ministerio de Salud informó al Congreso de las nuevas cifras relacionadas a las listas de espera, correspondientes al segundo trimestre de este año.

Las listas de espera son una de las principales preocupaciones tanto del gobierno como de la población, puesto que son 2.699.409 las prestaciones retrasadas en consultas (2.222.119 personas) y 412.596 en cirugías (362.373 personas).

Así también hay 78.374 garantías explícitas en salud (GES) con retraso.

Pero hay una cifra que alarma dentro de lo informado, y es que entre enero y junio de este año 14.575 personas habrían egresado del sistema por haber fallecido mientras se encontraban a la espera de una consulta de nueva especialidad, correspondiente a 20.075 registros; mientras que 1.443 lo hicieron esperando una cirugía, que correspondería a 1.655 registros —las cifras son preliminares dado que están sujetas a proceso de validación—.

Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales no respondieron respecto a la cantidad de fallecidos con garantías GES activas. Sin embargo, enfatizaron que “la mortalidad en lista de espera no necesariamente es atribuible a la espera por atención, sino que refleja el perfil epidemiológico nacional”.

Al mirar el total de años anteriores, sumados quienes tienen una garantía explícita de salud (GES) activo y con retraso, de todas formas, la cifra de quienes fallecen en listas de espera sigue siendo alta en comparación a los totales pre pandemia:

2016: 16.618

2017: 14.323

2018: 25.981

2019: 24.535

2020: 34.553

2021: 40.005

2022: 44.001

2023: 41.203

2024: al menos 36 mil (datos al 30 de septiembre, en proceso de verificación).

“No cabe duda que estamos frente a un problema relevante”

Según Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAB, dice que “es indudable que el problema de las listas de espera que no se ha resuelto. Se ha seguido agravando porque ya estamos llegando a una cifra cercana a 3 millones de personas entre los que esperan por una consulta médica y aquellas que esperan por un procedimiento”.

Sin embargo, enfatiza que “no todas las personas que fallecen, la causa de su fallecimiento es la espera, sino que son personas que han fallecido esperando. Pero sin embargo, el que estén falleciendo personas en la lista de espera, no cabe duda que es un problema de preocupación. Con 16 mil el primer semestre, uno podría pensar que vamos a llegar a una cifra superior a 30 mil y cercano a 40 mil personas fallecidas en lista de espera, bastante parecida a la cifra del año anterior. Por lo tanto, no cabe duda que estamos frente a un problema relevante”.

Sin embargo, el exsubsecretario de Redes Asistenciales de este gobierno, Fernando Araos, menciona que “las auditorías ministeriales muestran de manera consistente que en menos del 15% de los casos podría existir alguna relación entre la causa de muerte y la espera por atención, dado que muchos pacientes estaban en espera de atenciones como traumatología, oftalmología o cirugía general, y al mismo tiempo recibían tratamientos en otras especialidades dentro de la red”.

Y dice que “sabemos que los fallecidos en listas de espera representan la principal preocupación de la ciudadanía en salud. Por eso, es urgente seguir reduciendo los tiempos de atención, aprovechando la capacidad instalada de la red pública y fortaleciendo la integración público-privada, para garantizar que las personas reciban las prestaciones que requieren en el momento oportuno”.

En esta última glosa, de todas formas, el ministerio informó que han avanzado en la disminución de los tiempos de espera, así como que las cifras del segundo trimestre serían mejores que las del primero.

Con todo, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, mencionan: “Si bien cada fallecimiento es una pérdida dolorosa, es relevante considerar que esta cifra representa solo el 1,2% del total de egresos de lista de espera en el período. Las personas egresadas de la lista de esperan entre enero y junio de 2025 son 1.319.593, con 752.105 egresos sólo en el segundo trimestre (aumento de un 32,35%)”.

