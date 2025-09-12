Trabajadores de Cachantún, ligada a CCU del grupo Luksic, anuncian posible huelga legal: “Su realización está a la vuelta de la esquina”

La Federación de Sindicatos Holding Heineken CCU Chile informó que, luego de 17 sesiones de negociaciones colectivas infructuosas, los trabajadores de la planta de Cachantún podrían comenzar una huelga legal el próximo lunes 15 de septiembre.

Esto, considerando que el proceso de mediación obligatoria entre la compañía y los trabajadores culmina este viernes, y de no existir conciliación, se concretará la huelga aprobada por la totalidad de los empleados en una votación realizada el pasado 28 de agosto.

En la ocasión, el dirigente del sindicato, Darío Herrera señaló en el comunicado que “con la Inspección del Trabajo de Rancagua, a través de un ministro de fe, un 100% de los trabajadores rechazamos la última oferta de la compañía y aprobamos la huelga. La firma condicionó toda la negociación colectiva a que aceptáramos modificar la forma de calcular el bono de producción Como no estuvimos de acuerdo, la empresa no quiso discutir ningún punto de nuestro proyecto. Es decir, la última oferta es igual al contrato firmado hace dos años”.

Las razones detrás de la eventual huelga de trabajadores de Cachantún, ligada a CCU

El punto central del conflicto, según mencionan, es el bono de gestión a Cachantún, equivalente a cerca de un 30% del sueldo líquido, que históricamente se calcula en base a eficiencia, merma, calidad y seguridad.

Según la Federación, la compañía busca reemplazarlo por el sistema Opinona (“Indicador de Desempeño Operativo No Orden No Actividad”), lo que, a juicio de los trabajadores, trasladaría responsabilidades productivas que no dependen directamente de ellos.

En ese sentido, Herrera explicó que “durante largos años, este bono se ha construido con criterios objetivos ligados a nuestra labor. El sistema Opinona, en cambio, nos responsabiliza de aspectos que no están bajo nuestro control“.

El dirigente agregó que el segundo sindicato de la planta también se encuentra en negociación y votó de manera unánime la huelga por el mismo motivo. “Estamos más unidos que nunca. A todos y cada uno de los socios de ambos sindicatos nos mueve la convicción de ser parte de una lucha justa y razonable. En nuestra voluntad unitaria y colectiva descansa nuestra fortaleza”, afirmó.

Finalmente, Herrera precisó que “para nadie la huelga es un objetivo, pero su realización está a la vuelta de la esquina. Estamos celebrando los 175 años de CCU y nos enorgullece trabajar aquí. No queremos ser el punto negro de la conmemoración, pero todo indica que la huelga se concretará”.