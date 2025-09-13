Asesinato de un perro comunitario en Quilpué: funcionario de la PDI es investigado y autoridades anuncian acciones legales

"Un funcionario de la Policía de Investigaciones, en su tiempo libre y en un hecho que está siendo investigado, hizo uso de su arma de fuego contra un perro callejero dándole muerte", declaró el delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto. La Municipalidad de Quilpué, en tanto, presentará una querella criminal por el delito de maltrato animal. "Recabaremos los antecedentes para presentar una querella y que de este modo, sea sancionado debidamente él o los autores del terrible hecho”, manifestó la alcaldesa, Carolina Corti.

Compartir

Cerca de la medianoche de este viernes, un perro counitario llamado “Negro”, quien vivía en el exterior del Hospital de Quilpué, fue asesinado tras ser atacado con un arma de fuego. Un funcionario de la Policía de Investigaciones es apuntado como el responsable.

Así lo explicó el delegado presidencial en la provincia de Marga Marga, Fidel Cueto. “Un funcionario de la Policía de Investigaciones, en su tiempo libre y en un hecho que está siendo investigado, hizo uso de su arma de fuego contra un perro callejero dándole muerte”, declaró.

“Queremos señalar con claridad que se trata de una investigación que se está haciendo a través del Ministerio Público, a fin de establecer de manera objetivo cómo sucedieron los hechos”, continuó.

Asismismo, Cueto estableció que “como Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga no avalamos ninguna situación de maltrato animal. Confiamos que la investigación permitirá determinar las responsabilidades que correspondan, siempre con apego a la Ley. Nuestro compromiso es con la seguridad, la transparencia y el respeto a la vida, por lo que seguiremos atentos a la evolución de este caso”.

En tanto, la Municipalidad de Quilpué anunció que se presentará una querella criminal por el delito de maltrato animal, en contra de quienes resulten responsables de este hecho.

“Los animales son parte de nuestras vidas y familia. Cuando hablamos de respeto y justicia también hablamos de los animales y la ley de tenencia responsable, así lo establece. Por lo anterior, es que recabaremos los antecedentes para presentar una querella y que de este modo, sea sancionado debidamente él o los autores del terrible hecho”, planteó la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti.

La pena que arriesgan él o los responsables es de 541 días a 3 años de presidio, pena de multa y una pena accesoria de inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales.

“Fue parte de la vida diaria de nuestro hospital”

Otra autoridad que anunció acciones legales ante este caso fue el diputado Diego ibáñez, quien presentó una denuncia ante el Ministerio Público en conjunto a la FENPRUSS, ASENF y FENATS del Hospital de Quilpué.

“Negrito era parte de una comunidad que lo acogió y lo cuidó con cariño. Su asesinato nos indigna profundamente y nos duele a todas y todos. Este acto de crueldad no puede quedar impune”, sostuvo al respecto el diputado Ibáñez.

En la misma línea, el hoy candidato a senador por la Región de Valparaíso planteó “el Ministerio Público y la propia PDI deben actuar con transparencia y rapidez para determinar responsabilidades. Si se confirma, estaríamos frente a un hecho de extrema gravedad, por el uso de un arma fiscal contra un animal comunitario indefenso”.

Desde los gremios de trabajadores del hospital de Quilpué, Eduardo Molina, presidente de la FENPRUSS, expresó que “Negrito fue parte de la vida diaria de nuestro hospital. Su asesinato nos duele profundamente, pero también nos moviliza”.

“Como trabajadores del Hospital de Quilpué nos unimos en este gran dolor, exigimos justicia por la muerte de nuestro amigo y compañero perruno. Nos hemos unido con ASENF y FENATS Hospital de Quilpué para denunciar estos gravísimos hechos”, añadió.