Autos de lujo narcos que aparecieron en videoclips: cronología del match que vinculó al cantante Jere Klein con la red de tráfico de Cerro Navia

Jeremías Tobar, uno de los músicos urbanos chilenos más escuchados en Spotify, está imputado en una causa de drogas al incautar una prensa con trazos de cocaína en su casa en Chicureo. Se investiga qué nexos tendría con una banda que traficaba diversos estupefacientes como marihuana y ketamina en tres poblaciones de la zona norte de Santiago. En esa contexto, el OS.7 de Carabineros indaga vehículos de lujos usados en sus videos musicales como parte de esta organización criminal. Mientras, por este lío judicial, Jere Klein ya perdió dos shows: La Pampilla en Coquimbo y una presentación para la municipalidad de San Clemente.

13 de Septiembre de 2025

El misterio lo rompió el mismo Jere Klein durante la noche del martes 9 de septiembre. Al cantante urbano lo buscaban todos, pero nadie sabía de su paradero, luego que un equipo del OS.7 de Carabineros irrumpiera en su casa en Chicureo, 24 horas antes, en medio de una compleja investigación por tráfico de drogas, que detuvo a 17 narcos.

Jeremías Tobar Llevul (19) estaba desde la semana pasada en Medellín en Colombia, pero se dejó ver en el partido de la selección chilena que disputó con Uruguay en el Estadio Nacional. Llegó tranquilo, pero sin tanto brillo. Vestía ropas oscuras y se instaló en el acomodado sector Pacífico.

Si bien se informó que está imputado en una causa de microtráfico que lleva la Fiscalía Centro Norte–al encontrar una prensa con restos de cocaína en su casa– no dudó en subir un selfie en su cuenta de Instagram que tiene más de dos millones de seguidores.

Quizá lo hizo con la intención de mostrar que estaba en Chile y libre, pues unas horas antes al inicio del partido de fútbol, la red criminal a la que se le vinculó , fue formalizada por delitos de microtráfico, tráfico de drogas y porte ilegal de armamento. Y en ese contexto, el Ministerio Público comunicó que si bien Jere Klein nunca tuvo una orden de detención, si figuraba en la causa como “sujeto de interés” tras la investigación de Carabineros que duró nueve meses.

Pero a Jeremías no le importó. “Vamos Chileee” posteó mostrando un rostro relajado y su típico gesto con la mano en el mentón. Al salir del estadio, fue consultado por el allanamiento a su casa y sólo respondió que su nuevo disco “Demoníaca” verá la luz el 25 de este mes. Así, le bajaba el perfil a un complicado escenario judicial que le empezó a traer problemas en sus contratos musicales.

¿Qué tan involucrado está Jere Klein en esta causa de drogas?

Una respuesta que la Fiscalía Centro Norte tampoco quiso responder al invocar el secreto que pesa en la investigación por 40 días. Sin embargo, en la audiencia de formalización, que tuvo una duración de cinco horas, la fiscal Alina Escudero, reveló algunas pistas.

Esta red criminal operaba en tres poblaciones de Cerro Navia: La Huelén, Intendente Saavedra y la Sara Gajardo. The Clinic reconstruyó sus pasos, sus operaciones y los nexos de esta mafia con uno de los cantantes urbanos más escuchado hoy en Chile.

Un “supermercado” de ketamina, cocaína y marihuana

La primera alerta llegó por el buzón 135 de denuncias anónimas que tiene el departamento OS.7 de Carabineros. En esa casilla se reciben decenas de llamados diarios. Pero el relato que recibieron los policías en enero de 2025, no los hizo dudar.

Las referencias hablaban de presencia narco en Lago Banguelo y Río Zambesi en Cerro Navia. Hubo más certezas, que interrogantes en el cuartel antidrogas. Para los uniformados especializados, esa intersección era un clásico y ya lo habían intervenido varias veces.

La primera acción que tomaron fue realizar vigilancias discretas para analizar el barrio y sus movimientos delictuales. En medio de esas diligencias, los vecinos entregaron puntos más exactos respecto a la venta. Esto permitió a los policías realizar una georeferenciación e identificar a los propietarios, quienes en su mayoría, ya contaban con una ficha en el OS.7.

Así, desplegaron turnos diferenciados para acreditar el tráfico, cuyos resultados se reflejaron semanas después. Los primeros hallazgos comprobaron una red bien aceitada de venta ilícita de estupefacientes, cuyos papelillos se podían conseguir por poco efectivo en esquinas y domicilios. En especial, en la población Sara Gajardo.

Pero de acuerdo a la fiscal del caso, Alina Escudero, no se trataba de una organización normal de microtráfico. Las vigilancias y grabaciones acreditaron una estructura con alto nivel de preparación, estudio barrial y recursos económicos para el funcionamiento.

Lo que llamó la atención, por ejemplo, fue que en medio de las actividades delictuales comenzaron a figurar diversos vehículos de lujo, lo que fue registrado en videos por los uniformados con el fin de analizar patrones. Y esas dinámicas evidenciaron que esos autos eran usados por la banda para transportar y vender la droga en la comuna norte de Santiago.

Videos discretos y autos de lujo para el tráfico

De acuerdo a lo que estableció el departamento OS.7 de Carabineros, reflejado en el informe 304, la red criminal funcionaba con una base jerárquica. Los líderes estarían a cargo de la distribución de las diferentes drogas en los vehículos de alta gama. Y sus identidades se dejaron bajo reserva, porque aún no son detenidos y su captura ocurriría en los próximos días.

En un escalón intermedio, fueron identificados otros “blancos objetivos”, que tendrían la misión de recibir el cargamento y repartirlo en los domicilios de Cerro Navia destinados para el acopio y la venta.

Todo calculado. “Un real supermercado”, indicó una fuente que tuvo acceso a las diligencias policiales.

Mientras que la fiscal Alina Escudero definió a este clan en la audiencia de formalización como “una red especializada de venta de drogas que tiene sectores tomados”.

En ese sentido, la logística no se dejaba al alzar en este tipo de estructura. Si bien no se trataba de una organización a gran escala, igualmente manejaban recursos, de acuerdo a la carpeta investigativa, para dar curso a una venta casi 24 horas en lago Banguelo.

Por ejemplo, según ha acreditado la policía, cada integrante cumplía un rol: se fichaban miembros para la instalación de cámaras de vigilancia, mientras otros destinaban sus casas para acopio y comercialización de los paquetes de droga a granel.

Y dado al alto flujo de venta detectado por carabineros, la fiscal Escudero determinó desarticular la red criminal allanando a los soldados, porque a su juicio estaban afectando a la “seguridad pública” y venían fechas importantes como un nuevo 11 de septiembre y las celebraciones de las Fiestas Patrias.

La operación salió bien: además de los 17 detenidos, se incautó droga lista para la venta en el sector. Papelillos de Marihuana, cocaína, pasta base y ketamina más sus componentes para preparar tusi. Todo sumado a varios cargadores nueve milímetros con sus respectivas municiones y dos pistolas intervenidas para tener un poder de fuego más letal.

Esto derivó en que la mayoría de la organización quedara en prisión preventiva, pues ya habían sido detenidos por los mismos delitos en meses anteriores.

Y ¿Jere Klein? El misterio continuaba.

Las pruebas contra Jere Klein: una prensa, autos y videos

A simple vista el relato de estos antecedentes mostraba una organización más de las cientos que trafican drogas en Santiago. Pero “se trata de algo distinto” repetía cada cierto tiempo la fiscal Escudero en la audiencia del martes 9 pasado.

Eso anómalo estaba vinculado al “sujeto de interés” o “imputado” estelar que había sido detectado por las vigilancias del OS.7. Como sabían que la presencia del artista podría tener complejidades, la Fiscalía ofició al Servicio de Impuestos Internos para indagar en el patrimonio de todos los blancos identificados.

Así, el joven cantante ingresaba a la carpeta investigativa con una ficha tras ser grabado por el equipo policial antidrogas en sus observaciones discretas en Cerro Navia, inserto con los soldados de esta red criminal de microtráfico.

Lo que aún está pendiente de resolver es qué tan involucrado está Jeremías Tobar en esta mafia. De acuerdo a fuentes judiciales, consultadas por The Clinic, Jere Klein habría sido situado en varias oportunidades compartiendo con los integrantes de la banda en medio de la venta de droga.

Además, según se comentó, existirían grabaciones en que el transporte y comercio de droga se habría ejecutado en reiteradas oportunidades en los autos de lujo que el artista usaba para sus videos musicales. Incluso, los policías habrían cruzado sus fotos con las publicadas por Jere Klein en Cerro Navia, lo que habría hecho “macht”.

Por ejemplo, el 3 de febrero pasado, Jere Klein publicó una fotografía con dos de esos supuestos vehículos en la población Sara Gajardo, donde el OS.7 ejecutó los allanamientos.

Mientras que el 6 de mayo, el cantante subió un reel en el que muestra unos segundos del video de su canción “Amor Escondido” . Ahí nuevamente aparecen los autos identificados como parte de la red de tráfico. Además, en ese registro audiovisual, aparece la casa de Jere Klein que la policía convirtió en objeto de investigación, posteriormente.

Estos hallazgos determinaron ampliar las diligencias y salir de Cerro Navia. Por ello, los investigadores oficiaron a Impuestos Internos para conocer a quiénes pertenecían estos vehículos de lujo usados para el narcomenudeo.

“Lo que logra establecer la policía, hacen un análisis más detallado de los vehículos que transitaban. Es por eso que se logró establecer las placas patentes, sus dueños”, reveló la fiscal Escudero, quien dio cuenta que el cruce de información les permitió llegar a una empresa productora de eventos asociada con “música y audiovisual”.

Estos datos cercaban más el espacio de Jere Klein.

Con estos antecedentes, la fiscal Escudero no sólo consiguió una orden de registro para los múltiples domicilios de Cerro Navia, sino que también logró luz verde para entrar a la casa del cantante en Colina.

Así, se realizó un operativo múltiple durante el lunes 8 y las sospechas comenzaron a convertirse en certezas. Los policías encontraron una prensa roja que se usa para empaquetar la droga. Al practicarle un examen, arrojó trazos positivos de cocaína y fue incautada como evidencia “clave”.

En esa línea, comentan desde el OS.7, que si Jere Klein hubiera estado presente ese día, habría quedado detenido por la flagrancia del equipamiento usado para dosificar la droga.

Pero la Fiscalía optó por seguir con cautela el rol de Jere Klein. En la audiencia de cargos no mencionó su nombre ni su vínculo. Sólo describió la entrada y registro en su domicilio de Chicureo y la fiscal Escudero comentó que existen diligencias en curso que permitirán la captura de los cabecillas.

Jere Klein, por tanto, seguiría bajo observación y con una pronta citación a declarar por lo encontrado en su residencia en Colina. Un caso en desarrollo.

El verso de Jere Klein: “Si aquí fuera Puerto Rico, me persigue la DEA”

Jeremías Tobar descubrió a los 13 años que se quería dedicar a la música urbana. Mientras realizaba “pololos” informales como acomodador de autos, decidió que el trap era su camino. En medio de la pandemia en 2020, interrumpió sus estudios para emprender.

Y le resultó.

El cantante Bayriton lo motivó y apadrinó en sus primeros versos, según comentó en una entrevista que dio al programa “La Junta” conducido por Julio César Rodríguez. En esa misma conversación, el joven reveló el origen de su apodo artístico.

Según relató, en medio de la grabación de su primer sencillo, tenía que ponerse un nombre y no sabía qué elegir. Por eso, recordó, que sin pensarlo demasiado se miró al espejo y vio que tenía una polera de marca Calvin Klein. Y no lo dudó: Jere Klein, sin darle mayor análisis.

Su explosión artística llegó el 2022 con uno de sus primeros hits: “Estoy Volando Alto”, que hoy registra más de 51 millones de visitas en Youtube. Esa canción mezclaba lo típico. Autos de lujo, joyas, dinero, consumo de drogas y una letra agresiva y desafiante.

“Yo siempre camino con gente vi’a, que no se desvía,

y que ni hablá de más…

Si aquí fuera Puerto Rico, me persigue la DEA,

me compré un baby glock y el Jairo una punto 40”

Si bien, los versos podrían considerarse parte de una cultura normal del trap, por estos días toman un sentido casi como que hubiera visualizado el futuro. Algo premonitorio, pues Puerto Rico se convirtió en Cerro Navia y la DEA en el departamento OS.7 de Carabineros, que hoy lo investiga formalmente.

Aunque no sería la primera vez. En junio de 2023, Jere Klein fue detenido por carabineros en la comuna de La Granja cuando tenía 17 años. Tras una denuncia de vecinos, por interferir el tránsito en avenida Santa Rosa, fue sorprendido manejando un auto sin licencia de conducir y con casi 21 gramos de marihuana, mientras esperaba a su mamá que realizaba trámites en una notaría del lugar.

Por la flagrancia, Jere Klein fue formalizado por microtráfico y quedó bajo supervisión del Sename al ser menor de edad. Ese caso no perseveró.

El rápido estrellato le estaba pasando la cuenta al cantante, pues unos meses antes, había copado los sitios de noticias al viralizarse un video cuando se peleó a combos con el músico urbano Jairo Vera, a quien consideraba su amigo.

Los golpes se dieron en el marco de la entrega de los premios “La Junta” en las afueras del Teatro La Cúpula, en diciembre de 2022. Pero nunca se supo el origen del quiebre de la amistad aparentemente iniciada en Cerro Navia, en la población Sara Gajardo.

Misma zona mencionada en las últimas semanas por el crimen de Baby Bandito, donde fue brutalmente acribillado los primeros días de septiembre. Jairo Vera apareció en las redes despidiendo al asaltante, a quien le había dedicado una canción por su hazaña en el Robo del Siglo del Aeropuerto.

La narcocultura y el trap, a veces, no se sabe si la mezcla es netamente ficción o realidad, pero las investigaciones judiciales se encargan de convertirlo en verdades. Un panorama que a los artistas urbanos les cuesta enfrentarlo cuando les explota.

The Clinic intentó comunicarse con Jere Klein para tener una versión sobre su situación, pero no fue posible.

A sus cortos 19 años, Jeremías llenó un Teatro Caupolicán, varios Movistar Arena, participó de dos Lollapalooza y recorrió todo Chile para mostrar su talento. Sumado a los millones de reproducciones de sus canciones en Spotify. Sueña, además, con llegar al Festival de Viña del Mar.

Pero todos estos números de estrella mundial pueden empezar a desaparecer.

Como reveló The Clinic, la Municipalidad de San Clemente canceló su show programado para la celebración 161 de la comuna. Mientras que su presentación en la fiesta de La Pampilla en Coquimbo corrió la misma suerte. Las autoridades lo bajaron “por la situación policial” que lo afecta.

Un auge y caída fugaz, que el avance de las diligencias policiales determinarán su futuro: absuelto o detenido por integrar esta red de narcomenudeo en Cerro Navia.

Pero que, sin duda, no detendrá su camino “todo full” y “siempre full” como suele repetir.