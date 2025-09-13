“Nos interesa que Chile salga adelante”: el encuentro que sostuvieron Evelyn Matthei y Carlos Gatica, el alcalde DC de Coyhaique

En el marco de su visita a la Región de Aysén, la abanderada de Chile Vamos se reunió con el jefe comunal democratacristiano, quien fue férreo opositor a la idea de que su partido respaldara la candidatura de Jeannette Jara. “Tenemos el amor por nuestro país y también el firme convencimiento de que hay que solucionar los problemas de Chile", declaró Matthei tras la cita. "Tuvimos una grata conversación”, dijo por su parte Gatica, quien valoró la "voluntad" que mostró la militante UDI.

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), sostuvo una reunión con Carlos Gatica, alcalde DC de Coyhaique y uno de los referentes de la falange que se mostró en contra de que su partido apoyara a Jeannette Jara (PC) como candidata a La Moneda.

El encuentro se produjo en el marco de la visita de Matthei a la Región de Aysén. En la cita abordaron desafíos de la comuna de Coyhaique, propuestas para la región, sobre todo en el ámbito de seguridad.

“Nos interesa que Chile salga adelante, en este caso que Aysén salga adelante, que Coyhaique salga adelante. Entonces, para mí ha sido muy grato hablar con el alcalde”, declaró la propia Matthei luego de este encuentro con Gatica.

En la misma línea, la exalcaldesa de Providencia manifestó que “tenemos el amor por nuestro país y también el firme convencimiento de que hay que solucionar los problemas de Chile”.

“Lo que nos une, y a muchos otros alcaldes también, es realmente solucionar los problemas”, cerró.

Mientras tanto Gatica se mostró agradecido por “la voluntad que ha tenido Evelyn de juntarse con nosotros, de escuchar nuestros problemas”. El jefe comunal de Coyhaique sostuvo que Matthei “realmente está interesada en saber lo que ocurre. Tuvimos una grata conversación”.

Carlos Gatica, opositor al apoyo de la DC a Jara

Carlos Gatica, quien es el único alcalde DC de una capital regional, fue férreo opositor a la idea de que su partido apoyara la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

La postura de Gatica era que la DC levantara un candidato propio como el senador Iván Flores o el expresidente Eduardo Frei, o incluso apoyar a alguien que de centro que no necesariamente formara parte de partido, como Marcelo Trivelli.

Cabe consignar que el pasado 2 de septiembre, Jeannette Jara visitó la comuna de Coyhaique, sin embargo, a diferencia de Matthei, no tuvo un encuentro con el alcalde Carlos Gatica.