“Va a ser un show muy bonito”: el anuncio de Kidd Voodoo tras alcanzar un nuevo récord con sus 12 Movistar Arena agotados en un año

Tras sus siete conciertos con "sold out" de julio pasado en el Movistar Arena, Kidd Voodoo anunció cinco nuevos recitales para diciembre en el mismo recinto. El resultado: las cinco fechas ya están agotadas. Con ello, el exponente de la música urbana se convierte en el primer artista en conseguir dicho registro, superando, de paso, un récord que le pertenecía al mexicano Luis Miguel. "Muchas gracias por permitirme vivir esto", expresó el propio David León.

Kidd Voodoo sigue haciendo historia en la música chilena. Y es que tras el éxito que vivió en julio pasado al agotar siete Movistar Arena, el exponente del género urbano anunció cinco nuevos recitales en mencionado recinto.

El resultado: los fans rápidamente agotaron los tickets para las cinco presentaciones que ofrecerá Kidd Voodoo en diciembre en el Movistar Arena.

Es decir, el récord que el mismo David León había alcanzado en julio con siete Movistar Arena agotados en un año, ahora aumentó a 12.

Con ello aumentó su propio récord como el chileno con más “sold out” en el Movistar Arena en un año. Pero ahora alcanzó un registro mayor: es el único artista -de cualquier nacionalidad- en llenar 12 veces el recinto del Parque O’Higgins en un año.

Con el éxito de ventas de sus fechas para diciembre, Kidd Voodoo superó un récord que le pertenecía a Luis Miguel. El mexicano había agotado 10 Movistar Arena en 2023.

Kidd Vooddoo anuncia novedades

Tras lograr este nuevo récord, Kidd Voodoo mostró su emoción y se refirió a los los conciertos que brindará el 10, 11, 12, 15 y 16 de diciembre en el Movistar Arena.

“No esperaba que volviera a suceder esto, ya que habíamos hecho siete conciertos ahí. Entonces, ver que ya hay cinco presentaciones para mí es muy bonito. Estoy muy agradecido, tengo muchas ganas y estoy feliz de que los voy a ver de nuevo, sobre todo porque no voy a sacar música mía hasta diciembre”, expresó el cantante a través de una historia en su cuenta en Instagram.

“Muchas gracias por permitirme vivir esto”, remarcó el propio Kidd Voodoo, junto con anunciar novedades para los conciertos de diciembre. “Les prometo que va a ser un show muy bonito, diferente a los que hicimos”, contó.

Asimismo, el cantante oriundo de Maipú explicó que no se realizarán más fechas en el Movistar Arena en 2025, más allá de las ya anunciadas.

Ante ello, expresó que “si quedaron con la esperanza de ir, aún hay tickets para Puerto Montt”. En la capital de la Región de Los Lagos, el artista urbano se presentará en el Estadio Chinquihue, show que será transmitido por TVN.