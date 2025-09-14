Manuel Monsalve a casi un año de la denuncia: “Estoy convencido que mientras más se conozca la verdad, más posibilidades tengo de defenderme”

El exsubsecretario del Interior, denunciado en octubre pasado de abuso sexual y violación por parte de una subalterna, dio una extensa entrevista en la que entregó su versión de los hechos. "Creo que fue un error evidente, grave. Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito", aseguró. También dio detalles de su primera conversación con el Presidente Gabriel Boric una vez que se conoce la denuncia en su contra en La Moneda. "Él se preocupa mucho de mi familia. Me dice, '¿tu familia sabe?' Yo le digo, 'no, no sabe'. Me dice, 'tienes que hablar con ella'", fue parte de lo que contó.

Compartir

Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior y quien se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario en el marco de una investigación en su contra por abuso sexual y violación, brindó una extensa entrevista en la que entregó su versión de los hechos que significaron su caída política y un quiebre en su vida personal.

Monsalve, denunciado en octubre pasado de abuso sexual y violación por parte de una subalterna, habló con La Tercera y abordó distintas aristas de su caso, pasando por lo judicial, político y también lo personal.

En cuanto a su actual situación, el exmilitante del PS expresó: “Diría que estoy agotado emocional, intelectual e incluso físicamente. He pasado períodos de tristeza, frustración, dolor y rabia, pero también por momentos donde hay mucha determinación de salir adelante. Hay ciertas cosas que te permiten sostenerte”.

En ese sentido, destacó que “mi familia ha estado conmigo desde el primer momento y ha habido gente que, a pesar de los duros cuestionamientos públicos, ha mantenido gestos de cariño y apoyo. Es una situación devastadora para todos los ámbitos de tu vida. Pero sigo con la determinación, por mi familia, de demostrar mi inocencia”.

Además, quien fuera diputado por la Región del Biobío estableció: “Creo que fue un error evidente, grave. Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”.

“Nunca hubo el uso de la jerarquía para presionar”

Al dar su versión sobre la relación que tenía con la subalterna que lo denunció, Monsalve declaró: “Creo que es un error haber salido con alguien que trabajaba conmigo. Es un hecho que genera una sospecha natural. Hay, no solo declaraciones mías, sino de ella, con el reconocimiento de que nunca hubo ningún tipo de presión y que los encuentros fueron voluntarios. Nunca hubo el uso de la jerarquía para presionar, para coaccionar, para forzar”.

En cuanto a lo sucedido tras la noche del 22 de septiembre de 2024 -lo que termina derivando en la denuncia en su contra-, el exparlamentario relató: “Lo que hice fue salir a comer como es normal e iba a retornar para poder preparar las actividades del día siguiente. Creo que ella tampoco quería embriagarse, ni permanecer cuatro horas y media en un restaurante, tampoco quería irse de fiesta esa noche cuando también tenía obligaciones al día siguiente. Ninguno quería que eso ocurriera. ¿Cómo llegamos entonces a una situación como esa? Es una pregunta que todavía no es aclarada. A medida que ha pasado el tiempo y se han ido agregando elementos, mi sospecha era la posibilidad de ser drogado o de la intervención de terceros”.

Manuel Monsalve. Foto: Agencia Uno

En ese contexto, Monsalve habló de sospechas y una posible internvención de terceros: “¿Cómo perdimos la memoria? ¿Por qué no se dio la boleta? ¿Por qué el garzón dice que no estaba cuando en realidad sí estaba? ¿Por qué nadie se acuerda de que alguien haya salido ebrio? Todo es extraño”.

En nexo con lo anterior, el exsubsecretario manifestó que “mi defensa ha pedido diligencias y se nos han negado. El derecho a la defensa tiene un principio básico que es que se pueda acceder a la verdad y se le permite a la defensa, no de acuerdo a lo que piensa la Fiscalía, sino de acuerdo a su teoría que pueda llevar adelante esas diligencias, y por lo tanto, generar pruebas para ejercer el derecho de defensa.

“Siento que no se ha respetado con rigurosidad el principio de objetividad. O sea, es válido que la Fiscalía investigue todo aquello que permita culparme, pero legalmente es obligatorio que investigue todo aquello que permita exculparme y probar mi inocencia. Estoy convencido que mientras más se conozca la verdad, más posibilidades tengo de defenderme”, complementó.

La primera conversación con Boric tras la denuncia

Manuel Monsalve también contó detalles de cómo fue la primera conversación que tuvo con el Presidente Gabriel Boric, una vez que la denuncia en su contra es conocida en La Moneda.

“Me enteré el martes 15 de octubre, el Presidente me llama. Dice que tiene que conversar conmigo. Yo estaba en Valparaíso y quedo de ir a La Moneda. No me dice el motivo. Nunca me imaginé que era por eso, pensé incluso que era por las conversaciones de quién se iba, quién no se iba. Cuando iba de vuelta, ya había hablado con Investigaciones, tenía la primera entrega de información de Cristina (Vilches) y ese día Ilamo a Gabriel (De la Fuente) y le pido una reunión con la jefa jurídica del ministerio con el objeto de informarle. Y después de eso me voy tarde donde el Presidente. Le digo ‘mire Presidente, tengo que contarle algo’. Él me dice ‘la denuncia’. Le digo, ‘¿de qué denuncia me habla?’. Me dice, ‘hay una denuncia contra ti’. Me empieza a contar, en ese momento me entero”, expuso.

“Yo estaba asombrado, ni siquiera se me había pasado por la cabeza que hubiera una denuncia. El Presidente me dice ‘qué pasó’ y le relato de manera breve lo que estaba pasando. Le dije, ‘mire Presidente, pasó esto, yo salí con una persona, salimos a comer, ingerimos alcohol, en algún momento perdimos la memoria, despertamos en un hotel, ninguno de los dos se acordaba de lo que había pasado. Todo esto me pareció, a medida que pasaron los días, muy sospechoso. Hablé con la PDI, vi las imágenes, quedé más sorprendido con las imágenes, porque me mostraban situaciones que yo no recordaba'”, continuó.

Monsalve y Boric. Foto: Agencia Uno

Al ser consultado sobre cómo vio a Boric, Monsalve dijo: “Creo que también estaba sorprendido. Independiente de cómo se haya actuado después de la denuncia, era impensado adjudicarme una conducta de esa naturaleza. Todos me conocían. Él también estaba en una situación inesperada. Pero él se preocupa mucho de mi familia. Me dice, ‘¿tu familia sabe?’ Yo le digo, ‘no, no sabe’. Me dice, ‘tienes que hablar con ella’. ‘Es difícil, le dije, mi familia está en Concepción’. Yo estaba preocupado de lo que tenía que hacer al día siguiente en términos laborales. Y él me dice, ‘tienes que ir a hablar con tu familia’. Él me insiste, me reitera tres veces, tienes que ir a hablar. Y yo lo asumo como una instrucción”.

Más allá de esta comunicación con el Presidente, Manuel Monsalve criticó el manejo que tuvo el Gobierno con su caso. “Hay que ser más equilibrado. No en mi caso, en todos los casos. Soy muy respetuoso del derecho de las personas a denunciar. Cualquier persona que se sienta víctima de un delito no solo tiene el derecho, sino la obligación de denunciar y tiene que ser investigado. Pero eso no puede anular el derecho a la defensa de la persona que es acusada. Ese equilibrio es muy importante para el Estado de derecho. Me hubiese gustado que la reacción del gobierno fuera más equilibrada”, manifestó.