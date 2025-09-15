La marca alemana de lujo Karl Lagerfeld baja las cortinas de su única tienda en Parque Arauco: prendas están con hasta 40% de descuento

A dos años de su llegada a Chile, la tienda de la marca alemana de lujo Karl Lagerfeld en Parque Arauco cesó sus operaciones. Además, sus productos presentan importantes descuentos tanto en el sitio web como en puntos de venta asociados.

A dos años de su arribo al país, la marca alemana de lujo Karl Lagerfeld, especializada en la confección y venta de exclusivas prendas, calzado, bolsos y accesorios, concretó el cierre de su sucursal en Parque Arauco.

De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio con fuentes al interior del centro comercial, la tienda dejó de operar hace aproximadamente dos meses.

Cabe mencionar que este fue el primer recinto que la marca estrenó en Sudamérica, el año 2023. En ese entonces, la manager director de Karl Lagerfeld Chile, Anabella Weber, declaró que la compañía eligió nuestro país por su estabilidad y porque vio “un cambio bastante importante en el mercado de lujo y premium”.

Pese a que se habría ejecutado bajo reserva, la salida de la marca fundada por el diseñador alemán Karl Lagerfeld es posible de verificar por su desaparición en el catálogo de tiendas de Parque Arauco. Además, al revisar su sitio web, se comprueba que gran parte de sus productos registran descuentos de hasta 40%.

Cabe recordar que, aunque su tienda propia bajó sus cortinas, Karl Lagerfeld cuenta con córners en tiendas Ripley Parque Arauco, Costanera Center, en Mall Plaza Trébol y Ripley.com. De hecho, en el sitio web del retailer también se pueden ver las prendas de la marca alemana con fuertes rebajas.

El legado del diseñador no solo incluyó su impacto en la moda, sino también una considerable fortuna que, según los rumores, habría sido destinada en gran parte a su gata Choupette. Aunque no se ha confirmado la cifra exacta, se estima que la herencia del diseñador asciende a casi US$300 millones.