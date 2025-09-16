Presidenciable en las sombras: Frente Amplio busca capitalizar valoración de Tomás Vodanovic y alcalde asume rol en campaña parlamentaria

La directiva del partido hizo un llamado a todos sus candidatos a nivel nacional para que concurrieran hasta el comando de campaña de Jeannette Jara, donde los estuvo esperando el alcalde para posar junto a ellos. La medida surge como forma de aprovechar la buena evaluación ciudadana que logra Vodanovic y como forma de mostrar "unidad" en el partido, tras el mal resultado en primarias.

Fueron varios los candidatos del oficialismo, particularmente del Frente Amplio, que el día domingo pasaron de tomarse una foto con Jeannette Jara (PC), la candidata presidencial del sector, a posar junto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio).

Mientras la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) estaba en el Hotel Fundador, lugar al que ha citado a los aspirantes a diputados y senadores de la alianza, a unas cuadras, en el comando de campaña de la candidatura —en Londres 76— estaba el jefe comunal en una sala que la candidatura le prestó al partido, en donde esperó a que llegaran uno a uno los militantes de su colectividad que pasaron a tomarse la foto con Jara ese día para, luego, ser él quien posaba junto a ellos.

Vodanovic estaba dispuesto a compartir instantáneas, con libros en el piso incluidos para equilibrar la altura del alcalde —por su alta estatura— con los candidatos en el encuadre de la foto, la que servirá para la campaña electoral que inicia este miércoles 17 de septiembre para los aspirantes a integrar el Congreso.

Conocedores del encuentro señalaron a The Clinic que la instancia fue organizada con la directiva, la que avisó con antelación y realizó una convocatoria a través de un grupo de WhatsApp que los candidatos comparten. El llamado fue a que todas las cartas del Frente Amplio para la Cámara de Diputados y el Senado a lo largo del país concurrieran hasta el comando para “tener la oportunidad de tener una foto con uno de nuestros dirigentes mejor evaluados del país”.

Por lo mismo, en una misma jornada —y con minutos de diferencia—, Jara y Vodanovic tomaron el mismo rol: impulsar candidaturas de las cartas del oficialismo. En el caso del segundo de las que provienen de su partido político y desde la posición de alcalde, mientras que Jara lo hizo en su rol de abanderada presidencial.

En la actividad con Vodanovic fueron vistos Marco Velarde, Simón Ramírez (ambos candidatos por el distrito 12), Leonardo Jofré (distrito 9), Isidora Alcalde (distrito 12), entre otros.

Vodanovic junto a Simón Ramírez, candidato a diputado por el distrito 12.

La situación ha llegado a ser comentada al interior de la colectividad como muestra del potencial electoral de Vodanovic, a quien la directiva frenteamplista, liderada por Constanza Martínez, trató de seducir en marzo para que fuera el representante del partido en la primaria presidencial del sector, sin obtener éxito.

La explicación detrás de la fotos con Vodanovic

Que Vodanovic haya sido puesto a disposición de los candidatos al Congreso tiene dos razones principales, vinculadas a su valoración personal.

En el Frente Amplio no pasan por alto los resultados que ha arrojado el alcalde de Maipú en las encuestas que ha realizado el Centro de Estudios Públicos (CEP). En su última entrega de junio el centro de estudios dio cuenta de la valoración positiva que generó el alcalde en los encuestados, que lo posicionaron como la segunda figura política con mejor apreciación positiva del país.

Con un 37% en ese atributo, Vodanovic quedó sólo por detrás de la expresidenta Michelle Bachelet (42%) como la figura política mejor evaluada. En esa misma medición la apreciación negativa hacia su persona fue la menor de los medidos, con un 23%.

Son esos resultados los que instaron a la directiva a acudir al alcalde, quien mostró disposición para ser parte de la actividad el domingo, fuera de su horario laboral para evitar cualquier reproche que pueda provenir de la Contraloría General de la República.

De hecho, ese punto fue el que en su momento se argumentó como razón por la cual el propio Vodanovic no tuvo mayor involucramiento en la campaña presidencial de Gonzalo Winter, abanderado del partido en las primarias que obtuvo el tercer lugar con un 9%, y de quien fue su jefe territorial en la Región Metropolitana. Winter, que se fotografió con Jara el domingo, no fue visto en el comando de la candidata para posar en una instantánea con el alcalde.

Winter y Vodanovic en mayo, en una actividad de campaña de las primarias. Foto: Agencia UNO.

No solo las encuestas pesan en la determinación de que Vodanovic tome un rol en la campaña. La directiva del Frente Amplio también tiene en cuenta que en octubre de 2024, en su reelección a la alcaldía de Maipú, el sociólogo alcanzó un 70% de las preferencias, traducidas en 227.693 votos, convirtiéndose en el alcalde más votado del país, cuadriplicando el resultado de su contendor más próximo, el republicano Enrique Bassaletti (56.157).

Asimismo, candidatos incumbentes en las fotografías celebraron la posición de Vodanovic y la apertura a ser parte de las fotografías. “Sirve para nosotros porque nos muestra unificados como partido y con nuestros dirigentes a disposición nuestra“, señalan algunos, aunque desde otros sectores del partido cuestionan esa “disposición” por no haberse visto del todo involucrado en la campaña de Winter.

Esa situación, creen algunos, distará de la campaña presidencial de Jara, en donde este mismo domingo compartió una foto con la candidata y donde se prevé que asuma un rol según pase el tiempo.